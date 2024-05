Za rožnati počitek neapeljski razgledi, kapučino in pica

Uvodni teden 107. kolesarske dirke po Italiji je imel po pričakovanjih le enega gospodarja. Tadej Pogačar (UAE) je zmagi na Oropi v 2. etapi, po kateri je prvič oblekel rožnato majico, dodal še simultanko na kronometru v 7. etapi v Perugii in zmagoviti sprint navkreber v osmi na Prati di Tivo. Ti podvigi so njegovo sezonsko bero povečali na 10 zmag, prinesli pa so mu tudi prednost 2:40 minute pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (Bora Hansgrohe).

Poskušal sem pomagati Molanu, a ni bilo dovolj za zmago.

Če zmage niso bile dokaz tega, da Pogačar na kolesu zmore domala vse, se je v 9. etapi po kaotičnih ulicah Neaplja preizkusil še v službi, ki jo sicer opravlja Luka Mezgec (Jayco Alula). V zaključku je pripravil sprint moštvenemu kolegu Juanu Molanu, a se račun ni povsem izšel; Kolumbijec je zasedel 3. mesto, zmago pa je slavil Olav Kooij (Visma Lease a Bike). »Molano se je zelo izkazal, ko je čez vse klance ostal v ospredju. Poskušal sem pomagati, vendar ni bilo dovolj za zmago. Če lahko pomagam, ne bom okleval, je pa v tako hektičnem zaključku zame tudi najbolj varno v ospredju,« je Pogačar poskušal Molanu vrniti za vse delo, ki ga je že opravil zanj v minulem tednu in ga bo še v naslednjih dveh do cilja v Rimu.

Slovenski as ob rožnati majici vodilnega na dirki nosi tudi modro kralja gora. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Do Koloseja, kjer je lani prvo slovensko zmago na Giru proslavljal Primož Roglič, Pogačarja čaka še 12 etap, zgodi se lahko še marsikaj, vendar je izhodišče odlično. »Prednost pred premorom je udobna. Zelo se veselim lažjega dneva. Poskušal bom ne razmišljati o dirki, vendar vem, da bo to težko. Gotovo bomo šli na kolo, a bomo lahko uživali v lepih razgledih, dobri pici in kapučinu,« je 25-letni as s Klanca pri Komendi razkril, da se bo med dnevom tekmovalnega premora v Neaplju vsaj malo prepustil italijanski »dolce viti«.

Če bo zdrav, ne bo težav

Sam dobro ve, da pri tem ne gre pretiravati, in tudi to, da mu visoka prednost dva tedna pred koncem dirke še ne zagotavlja zmage. »Če ne bo imel težav z zdravjem, bi moral glede na to, kar je pokazal doslej, rožnato majico zanesljivo pripeljati do cilja. Tudi njegova ekipa se je umirila, potem ko je v prvi etapi ugotovila, da ni vsemogočna. Takrat se je razletela, ko bi morala delati, in še sreča, da je Pogačar toliko močnejši od tekmecev, da je lahko to nadomestil. V 8. etapi so kolesarji UAE delovali taktično, kot bi morali vseskozi, na kolesu ne smeš nikoli pozabiti, da moraš delo prepustiti tudi drugim, da vsega nikoli ne boš zmogel sam,« je Pogačarja in njegove pomočnike premeril nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret, ki ocenjuje, da bo tudi drugi teden dirke ključen, četudi bo odločilen zadnji z najtežjimi gorskimi etapami.

Olav Kooij se je veselil sprinterske zmage v Neaplju. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Naslednji teden ne bo posebno lahek, primeren bo za vse, ubežnike, sprinterje, hribolazce. Predvsem bo zelo utrujajoč, v zadnji teden bodo prišli kolesarji iztrošeni, v soboto jih čaka kronometer, v nedeljo Livigno in višine krepko nad 2000 metri, kjer telo deluje drugače,« je o pasteh, ki Pogačarja in tekmece čakajo v srednjem delu Gira, še povedal Ropret. Miha Hočevar