Za ples šampionov nared tudi navijači

Olimpija ima v 31. krogu 1. SNL zaključno žogo v svojih nogah in gre v 56. največji slovenski nogometni derbi z varno prednostjo ducata točk pred Mariborom ter tudi boljšim izkupičkom v medsebojnih tekmah (2:0, 1:0, 0:2). Še tretja zmaga zeleno-belim praktično prinaša šampionsko zvezdico, zmaga Mariborčanov malenkostno zaostruje finiš sezone, v katerem oboje še čakajo težke tekme.

Teoretično ali s pomočjo znanstvene fantastike Ljubljančane lahko ustavijo še Celjani, če bodo danes premagali Sežančane, in v zadnjih petih tekmah osvojili maksimalno 15 točk, Ljubljančani pa nobene več. Igra številk je sicer jasna, Olimpija mora za naslov prvaka osvojiti le štiri točke od 18, kolikor jih je še na voljo.

Ljubljanski navijači bodo po dolgem času napolnili stadion, približno 10.000 naj bi jih bilo. Želijo le eno, zmago nad velikim tekmecem in naslov prvaka. »Ves ta 'hipe' okoli derbija velja izkoristiti. Mariborčani mislijo, da so boljši, mi smo boljši. Lestvica pove vse,« je na izzivanja, vključno z namigovanjem o sodniških darilih, z onkraj Trojan odgovoril kapetan zeleno-belih, Štajerec iz Zlatoličja Timi Max Elšnik. Mariborčani so spomladi ujeli formo. »Ujeli so jo že oktobra. Od takrat so izgubili le proti Muri,« je o formi tekmecev povedal Olimpijin trener Albert Riera, ki se je znova zelo demagoško lotil derbija, a brez podrobnosti, ki bi še kako zanimale njegovega kolega Damirja Krznarja.

Tabor v Celju išče rešitev Pari 31. kroga: Koper – Gorica (sinoči); danes: Mura – Radomlje (15), Domžale – Bravo (17.30), Celje – Tabor (20.15); nedelja: Olimpija – Maribor (17.30). Vrstni red: Olimpija 66, Maribor 54, Celje 51, Koper 46, Domžale 44, Mura 42, Bravo in Radomlje po 30, Gorica 22, Tabor 21.

Fronta na sredini igrišča

Olimpija je februarja izgubila tretji derbi v sezoni, zaradi česar je spomladanski točkovni učinek Mariborčanov boljši za tri točke od Olimpijinega – 21:18. Pri Olimpiji se zavedajo priložnosti. »Ne, to ni zadnji veliki derbi, pomerili se bomo še v pokalnem finalu,« je Elšnik napovedal tudi peti dvoboj velikih tekmecev, ki se razlikujejo v domala vseh delih nogometne igre.

»Ne bomo odstopili od svojega sloga igre. Imamo posest žoge, ustvarjamo igro in jo narekujemo. Ne moremo menjati načina igre za eno tekmo. Zavedamo pa se, da kljub številnim priložnostim ne zabijamo golov. Če še na treningih ne zadevamo, je težko tudi na tekmah,« je priznal slabost Španec in dopolnil, da lahko zabijajo tudi drugi, od ustvarjalnih zveznih igralcev Svita Sešlarja in Maria Kvesića do ostalih.

Oporekal je besedam slavnega rojaka Pepa Guardiole o aprilu in maju, kot ključnima mesecema za zmage. »Ni res, točke se zbirajo tudi jeseni. Derbi prinaša tri točke, toliko kot jih zmaga proti kateremu drugemu klubu,« je povedal.

Maribor želi preložiti Olimpijino šampionsko slavje. Krznar je razkril, kje se bo lomila tekma. »Največ bo odvisno od obrambnega postavljanja in domiselnosti v napadalnih zadolžitvah zvezne vrste. Obe sta zelo ustvarjalni, primerjalno dokaj enakovredni, zato bo razplet bitke na sredini igrišča nedvomno odločilen. Naša zvezna vrsta opravlja veliko umazanega dela in se tudi odlikuje s sposobnostjo globinskih podaj ter napadalnim učinkom,« je povedal 50-letni Hrvat, ki v primerjavi s Špancem ne menjuje zasedbe iz tekme v tekmo.

Ljubljančani so blesteli jeseni, Mariborčani blestijo letos. Največji mojster med vsemi Josip Iličić bo sploh prvič igral največji slovenski derbi v Stožicah. Ligaški spektakel bo sodil Matej Jug.