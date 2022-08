Za naprej gledati pozitivno

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila v tekmi 2. kroga skupine D svetovnega prvenstva v Ljubljani na pragu zmage proti olimpijski prvakinji in zmagovalki letošnje lige narodov Franciji. Vodila je z 2:1 v nizih in v četrtem imela tri zaključne žoge za končni uspeh, a pretkani galski petelini so jo v Stožicah le odnesli zmagovito. V slovenskem taboru je bila po tekmi sicer prisotna grenkoba, a tudi spoznanje, da so se s trenutno najboljšo reprezentanco na svetu več kot uspešno kosali. To je potrdil tudi korektor Tonček Štern.

Ena točka vas je ločila od velike zmage nad tradicionalno neugodnim tekmecem. Kakšni so občutki po vsem doživetem in odigranem?

»Menim, da nam ni treba biti razočarani, ker smo prikazali zelo dobro igro. Bila je zelo težka tekma, vemo, proti komu smo igrali, kam sodi ekipa Francije. Dali smo vse od sebe, morebiti nam je v petem nizu zmanjkalo malce energije, malce zbranosti. Pri kakšni lahki žogi bi se lahko bolje odzvali, a moramo priznati, da je bila Francija močnejša.«

Pri prvi zaključni žogi v četrtem nizu za vašo zmago ste se je že tudi veselili, a so Francozi po svojem napadu, ki se je končal zunaj igrišča, zahtevali challenge zaradi dotika slovenskega bloka. In po ogledu tudi dobili točko. Se je Jan Kozamernik v bloku res dotaknil žoge?

»Bil je dotik, a v takšnih trenutkih je to nasprotniku težko takoj neposredno priznati.«

Kaj je zmanjkalo, kje so še bili detajli, ki bi vas tudi praktično privedli do končne zmage nad tako prestižnim nasprotnikom?

»Težko je zdaj kaj reči, menim, da smo v štirih nizih prikazali zelo vrhunsko odbojko. V petem nizu nam je zmanjkalo nekaj telesne moči, da napadov nismo mogli več zaključevati tako, kot smo jih prej. Francija pa je tudi vseh pet nizov resnično odigrala na zelo visoki ravni, bojevala se je do zadnjega, nobena žoga ni padla na parket. Moramo priznati, da so bili premočni, zdaj se moramo spočiti in se pripraviti na torkovo tekmo z Nemčijo.«

Lahko bi rekli, da so se Francozi iz brezna izvlekli zaradi kakovosti in izkušenj, a tudi vi ste zelo izkušena in kakovostna reprezentanca.

»Pri odločilnih točkah je Earvin N'Gapeth prevzel odgovornost, vso ekipo povlekel s seboj in odlično oddelal vse težke žoge tako v obrambi kot v napadu. Zelo malo nam je zmanjkalo, moramo priznati, da je bila Francija boljša, in za naprej gledati pozitivno. Tekmeci so zelo dobro začeli dvoboj, sami pa smo še malce tipali, kje lahko stvari oddelamo bolje. Menim, da smo tudi sami dokaj hitro prešli na pravi tir in začeli igrati našo najboljšo odbojko.«

Za stabiliziranje igre po tekočem francoskem vodstvu v prvem nizu pa je zagotovo bila ključna menjava podajalca Dejana Vinčića, ta je sicer začel tekmo, z Gregorjem Ropretom.

»En dan je eden boljši, drugi dan drugi. Vseh štirinajst igralcev v naši ekipi je tako kakovostnih in koristnih, da resnično enkrat lahko pomaga eden, drugič nekdo drug.«

S takšno kakovostjo igre, kot ste jo prikazali proti Franciji, ne bi smelo biti težav proti Nemčiji in pri potrditvi uvrstitve v osmino finala.

»Najprej se moramo spočiti. Nemci imajo tudi drug sistem igre. Smo favoriti in s takšnim pristopom, brez podcenjevanja, bomo tudi šli v tekmo.«