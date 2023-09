Za napredovanje proti Giulianiju

Pet zmag v skupini B je bilo sladkih, zdaj za slovenske odbojkarje prihaja del evropskega prvenstva, kjer ob morebitnem porazu ni popravnega izpita. Izločilni del bo v šestnajstih reprezentancah ločil junake od manj pogumnih in sposobnih, Slovenija se bo v osmini finala starocelinskega tekmovanja danes ob 16.30 v bolgarski Varni pomerila s Turčijo.

»Na preteklih prvenstvih smo bonuse izrabili že v skupinskem delu, nikoli nam ga ni uspelo zapustiti brez poraza. Lepo je tokrat biti prvi, z izkupičkom petih zmag na prav toliko tekmah, in le enim izgubljenim nizom, a s tem se ne smemo zadovoljiti. Potrebno je gledati naprej in razmišljati, kaj še lahko storimo bolje. V osmini finala nas bo pričakala nova težka tekma, v končnici popravnih izpitov več ni,« pravi slovenski reprezentant Rok Možič.

Tekmec Turčija je sicer za napredovanje v osmino finala trepetala do zadnjega. Na sklepni skupinski tekmi je s 3:0 v Tel Avivu premagala gostitelja Izrael. Turško reprezentanco kot selektor vodi stari slovenski znanec Alberto Giuliani, pod taktirko italijanskega strokovnjaka je Slovenija osvojila zadnja dva (v letoma 2019 in 2021) izmed treh naslovov evropskega podprvaka. Giulianijeva pot se je s tistimi slovenskih odbojkarjev prepletala tudi na klubskem področju. V sezoni 2020/21 je bil v poljskem klubu Asseco Resovia iz Rzeszówa trener Klemna Čebulja, nato je v grškem Olympiakosu imel pod svojim trenerskim vodstvom Alena Pajenka in Tončka Šterna. V novi sezoni bo sicer vadil dvakratnega bolgarskega prvaka Hebar iz Pazardžika.

Ni skrivnosti

»Tekmece zelo dobro poznamo, tudi oni nas. Njihov selektor Giuliani je bil v preteklosti z nami, velikih skrivnosti med ekipama ni. Potrebno bo biti zbran in osredotočen na našo igro. Nikakor Turkom ne smemo dovoliti, da bi bili oni tisti, ki bodo narekovali potek tekme,« poudarja srednji bloker Alen Pajenk. O ponovnem srečanju z nekdanjim selektorjem in trenerjem v klubu pa je pristavil: »Z Albertom sva veliko časa preživela skupaj, zato bo dvoboj tudi nekoliko oseben. Želim ga premagati, na to sem osredotočen.«

»Čaka nas težka tekma, Turki zagotovo sodijo v vrh evropske odbojke. Njihova reprezentanca premore nekaj zelo dobrih igralcev. Med njimi velja izpostaviti korektorja Adisa Lagumdžijo, saj je eden najboljših na svetu. Če bomo ustavili njega, bomo opravili velik posel,« meni prosti igralec Jani Kovačič. Zmagovalec dvoboja med Slovenijo in Turčijo se bo v četrtfinalu, prav tako v Varni na bolgarski obali Črnega morja, v ponedeljek soočil z boljšo izbrano vrsto iz dvoboja med Portugalsko in Ukrajino. Polfinalni tekmi in tiste za odličja bo sicer v četrtek in naslednjo soboto gostil Rim.