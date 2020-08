Za Gorana Dragića se začenjajo Igre lakote

Minulo noč si bo Luka Dončić zapomnil, saj je dočakal prvi nastop v končnici lige NBA od mnogih, ki ga čakajo v prihodnosti. Drevi (ob 22. uri po slovenskem času) bo na sceno stopil še Goran Dragić, ki je vznemirljivost izločilnih dvobojev okusil že pred okroglim desetletjem. Merjenje moči Miamija z Indiano do štirih zmag bo zanj vendarle nekaj novega, saj višje uvrščena moštva iz rednega dela sezone prvič ne bodo imela prednosti tekme več v domači dvorani. Pred praznimi tribunami v Orlandu bodo morala unovčiti golo kakovost.



Čeprav je Indiana v osmih kolih v Disneyjevem mehurčku dosegla tri zmage več kot Miami in osvojila četrto mesto v vzhodni konferenci, si ni priigrala omembe vredne prednosti. Še več: pred začetkom dvoboja so ameriški analitiki soglasno namenili vlogo favorita Dragićevi zasedbi, s 4:2 v zmagah naj bi izločila tekmeca, ki ne more računati na povprečje 18,5 točke in 9,4 skoka poškodovanega krilnega centra Domantasa Sabonisa. Jasno jim je, da kaže zadnje izide vzeti z veliko rezerve, saj si je lahko večina moštev privoščila taktiziranje in postopoma ogrevala motorje glavnih zvezdnikov. Pri Miamiju se tako nihče ne vznemirja zaradi štirih porazov na zadnjih petih tekmah, po svoje so zadovoljni, da bo njihova uvodna ovira Indiana, s katero so se v tej sezoni spopadli že štirikrat in trikrat zmagali.



Edini poraz so doživeli prav ob slovesu od rednega dela prvenstva (92:109), ko poleg prvega strelca floridskega moštva Jimmyja Butlerja, Jaeja Crowderja in superizkušenega Andreja Iguodale ni igral niti Dragić zaradi načetega gležnja. Ko bodo vnovič združili moči, pa se bodo hitro poskusili vrniti v stare tirnice. Konec decembra so Indiano resda ugnali le s 113:112, a že dva tedna pozneje zanesljivo opravili svoje delo v Indianapolisu, kjer so zmagali s 122:108, še bolj prepričljivi pa so bili pred tednom dni ob prvem soočenju v Orlandu (114:92). Dragićevo povprečje v treh tekmah z Indiano je 13,3 točke ob 6,3 asistence in 3,3 skoka, kar je vse prej kot slabo, toda v tej sezoni je dosegel manj točk le proti petim od skupno 29 tekmecev. Iz niza njegovih dobro uravnoteženih predstav izstopata dvoboja s Portlandom (povprečno 28 točk), na drugem mestu je Phoenix s 25, manj kot 11 točk pa je natresel zgolj Charlottu (4,5). Želijo zmagovati, ne sodelovati »Komaj čakam na prvo tekmo v letošnji končnici. Serija z Indiano bo zanimiva, ne nazadnje naša kluba veže staro rivalstvo, tudi iz let 2012–2014, ko se je Miami trikrat zapored srečal z Indiano v končnici, dvakrat v konferenčnem finalu, in vsakič zmagal,« meni Goran Dragić, ki se zaveda, da bo ob Sabonisovi odsotnosti in težavah rekonvalescenta Victorja Oladipa glavna ovira krilo T. J. Warren, ki je v Orlandu resno opozoril nase. Philadelphii je nasul 53 točk, LA Lakers 39 ...



»Zaupam našemu moštvu. Tudi v mehurčku je vzdušje med vsemi odlično, očitno je, da za igralce in člane strokovnega štaba Miami Heat ni le vir zaslužka, ime in logotip, temveč veliko več. V tem duhu živimo in se obnašamo, kar je morda ena od naših prednosti. Želimo zmagovati, ne sodelovati. Naš vodja Jimmy Butler je nenehno v sobi in pravi: ne želim videti nikogar od tekmecev, da se ne bi ostrina otopila, prišel sem delat. Tudi zato se v Orlandu počutim kot v filmu Igre lakote. Pod skupno kupolo se bomo borili za preživetje,« ocenjuje Goran Dragić.