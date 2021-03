Za euro po meri se je že nabrusil

Slovensko nogometno reprezentanco bo na evropsko prvenstvo do 21 let v vlogi kapetana popeljal Olimpijin Štajerec iz Zlatoličja Timi Max Elšnik. Še pred dobrega pol leta so bile to le sanje 22-letnega zveznega igralca, ki spada v kategorijo igralcev »iskal je srečo v tujini, našel jo je v domovini«. Toda 23. prvenstvo stare celine je ena od najlepših in največjih priložnost zanj in za rod, ki bo na domačih tleh poskušal vrniti nasmehe tudi na obraze nogometnih ustvarjalcev.



Na veliki oder ste stopili v Celju, kjer je Olimpija zapravila naslov.

»Tekma mi je veliko vzela in dala. Močno sem si želel naslova, ki bi pomenil piko na i vrnitve v Slovenijo. Bil sem razočaran, a hkrati me je videla in spoznala Slovenija. Težko bi bilo izbrati boljši trenutek, zadnje dejanje sezone, športni vrhunec poletja, s Celjani smo bili v središču pozornosti. Postal sem prepoznaven. Če bi bil slab, bi me hitro pozabili, a me je tako povzdignila, da sem zdaj nenehoma pod budnimi očmi navijačev, in me sili, da se vseskozi dokazujem.«



Se je Olimpija iz poraženca spremenila v šampiona?

»Je, ima odlične posameznike in sposobni smo osvojiti prvenstvo. Smo v položaju, ko o vsem odločamo sami, deset tekem je še veliko, a se zavedamo, da vsaka točka šteje. Vem, da ne igramo lepo za oko in atraktivno, mnogim morda naš slog igre ne bo všečen, a proti koncu prvenstva štejejo le točke. Verjamem v šampionski konec sezone.«



Kdo vas ni želel ali poznal, Maribor ali Zlatko Zahović?

»Ne vem, najbrž športni direktor, koliko me je poznal ali me sploh ni, ne bi vedel. Vem le to, da me je moj zastopnik ponujal tako Olimpiji kot Mariboru, ker sem želel v Sloveniji obuditi kariero in si pripraviti odskočno desko za naprej le pri največjih slovenskih klubih. Ker tudi vem, če ni naboja, ni derbijev, ni napredovanja. Olimpija je v meni prepoznala in videla nekaj več in upam, da je dobila veliko.«



Nogomet ni edina vaša športna ljubezen, kajne?

»Sem športen tip in pozorno spremljam tudi druge športe. Bliže so mi ameriški, kot sta ameriški nogomet ali košarkarska NBA. Sem navijač LA Lakers in LeBrona Jamesa. Upam, da bo prvak, da bo ubranil naslov in bo LeBron potrdil, da je največji med največjimi. Vem, Jordanovi privrženci se bodo zgražali, a jaz živim v LeBronovem obdobju.«



Kaj pričakujete od evropskega prvenstva?

»Lepše in boljše priložnosti pri teh letih mladi igralci ne moremo dobiti. Prvenstvo jemljem izključno kot pozitivno stvar, ki me vznemirja, a me ne straši. Pritisk me še bolj motivira. Vsak posameznik se sicer odzove drugače, toda to bodo tekme, v katerih se bodo ustvarjale velike zgodbe. Samo enkrat v življenju se ponuja kaj takšnega.«



Kako bi po moči zvrstili Španijo, Italijo in Češko?

»Najpomembnejše je, da bomo uživali in se kot odlični prijatelji zavzemali drug za drugega. Ne smemo se obremenjevati z rezultati ali biti prestrašeni, dovolj bo, če bomo popolnoma osredotočeni na tekme. Skupina je pisana po moji meri. Želim se pomeriti z najboljšimi in proti njim smo lahko opaženi, morda bodo tekme proti najboljšim imenitna odskočna deska. Španija je prvak, Italija je med najboljšimi, Češka je le malo manj atraktivna. Z nogometnega vidika je najlažje igrati proti najboljšim.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: