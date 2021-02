Za delirij poskrbeli slovenski dekleti

Slovenska ženska skakalna reprezentanca je v avstrijskem Hinzenbachu prvič dosegla dvojno zmago. Prvič v karieri je posamično tekmo za svetovni pokal dobila Nika Križnar (237,4 točke), potem ko je bila po prvi seriji druga. Za malenkost je za njo na drugem mestu zaostala Ema Klinec (236,6). Tretja je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (226,6). Križnarjeva je bila doslej štirikrat na odru za zmagovalke. Na najvišji stopnički sta obe stali na Ljubnem ob Savinji na ekipni tekmi pred dvema tednoma. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnila Urša Bogataj (210,8). Po prvi seriji je zasedala peto mesto, v drugo skočila 81 metrov in na koncu izgubila tri mesta.



Do točk sta prišli še Jerneja Brecl (194,2) in Špela Rogelj (193,7), ki sta zasedli 16. oziroma 18. mesto. Od Slovenk je bila v prvi seriji prekratka le Katra Komar, ki je končala kot 36.

