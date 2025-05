Za Cedevito Olimpijo konec lige Aba

Košarkarji Cedevite Olimpije so sezono v ligi Aba končali v četrtfinalu. Na odločilni tretji tekmi serije proti Dubaju so v Združenih arabskih emiratih izgubili s 76:85 (15:23, 33:43, 55:65).

Ljubljančani so edini od nižjeuvrščenih ekip po rednem delu v četrtfinalu izsilili tretjo tekmo. Prvo v Dubaju so izgubili v zadnjem napadu, drugo v Stožicah pa so dobili za pet točk.

Cedevita Olimpija je drugo sezono zapored v ligi Aba končala v četrtfinalu, Dubaj, ki je novinec v regionalnem tekmovanju, pa se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je z 2:0 v zmagah odpravil Spartak.

V drugem polfinalu bosta igrala Budućnost in Crvena zvezda. Črnogorci so bili z 2:0 boljši od Mege, Beograjčani pa so v dveh tekmah odpravili Igokeo.

Najboljša posameznika pri Cedeviti Olimpiji na današnji tekmi sta bila Danilo Tasić in Brynton Lemar, ki sta dosegla po 14 točk.