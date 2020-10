Za Atletico preslab, zdaj blesti

Nogometna liga narodov brez navijačev res ni več tako spektakularna, kot je bila ob premieri, toda v svoji drugi izvedbi je za novembrski, zadnji paket tekem pustila najslajše: dvoboje, ki bodo odločali o zmagovalcih najmočnejše kakovostne skupine A. Druge reprezentance in skupine so bile krepko v senci najboljših.



Po vrsti; v skupini A1 so poleg BiH v igri za zmago Poljska, Italija in Nizozemska. Le Poljaki so svoji nalogi proti BiH že opravili in bodo prvo mesto branili v neposrednih dvobojih s favoriziranima velikima silama. V A2 je Danska z minimalno zmago na londonskem Wembleyju premešala karte in Belgiji omogočila, da bi lahko ubranila vlogo prvega favorita že z neodločenim razpletom v domačih tekmah z Anglijo in za zadnje dejanje še z Dansko.



Tekma vseh tekem, ki bo po petih letih razrešila uganko, kdo je pravzaprav najboljši na stari celini, evropski prvak Portugalska ali svetovni prvak Francija, bo v Lizboni. Hrvaška bo po osmem neuspešnem poskusu, da bi naposled premagala Francijo (izgubila je še šestič), na Švedskem branila obstanek v najmočnejšem razredu, a je lahko že zadovoljna, saj je selektor Zlatko Dalić osvežil moštvo ognjevitih in z mlajšimi silami zaostril konkurenco.



Tudi v skupini A4 je posladek počakal na zadnje dejanje: dvoboj padlih velikanov, ki sta v obdobju vračanja v svetovni vrh, Španije in Nemčije. Ob čudežih lahko tudi Andrej Ševčenko zavihti svojo Ukrajino na vrh. Ronalda ne pogrešajo, zabija Jota Portugalska brez Cristiana Ronalda je bila spet zelo prepričljiva in je igraje opravila s Švedsko. S tem je namenila tekmecem jasno sporočilo, da zmore veliko tudi brez svojega simbola, vodje, kapetana in najboljšega strelca. Že drugič v dobrem mesecu dni je bila razigrana in učinkovita tudi brez Ronalda. Hrvaško je septembra premagala s 4:1, res pa je, da je neuničljivi veteran le tri dni pozneje ob vrnitvi takoj zabil dva gola Švedom. Toda na zadnjih dveh tekmah s tekmecema iz najvišjega razreda, prijateljski s Španijo in v ligi narodov s Francijo, je 35-letni Juventusov napadalec streljal brez nabojev. Ampak Portugalska je spomnila, da ima še vedno enega od najbolj čvrstih obrambnih gardov, saj ni prejela gola.



Vprašanje, ki vznemirja, je logično: je Portugalska brez Ronalda bolj napadalna in sproščena kot z njim? Njegovo odsotnost je še drugič sijajno izkoristil še eden iz bogate zbirke angleških Portugalcev Diogo Jota. Zabil je gol Hrvatom, Švedom dva in je celo najboljši strelec Portugalske v ligi narodov.



»Za menoj je imeniten večer, uprizoril sem eno od svojih najboljših predstav. Drugič sem branil barve svoje države in igral odlično. Nisem čutil pritiska, ker sem zamenjal Ronalda,« je bil razigran 23-letni krilni napadalec, ki se je v poletnem prestopnem roku za 45 milijonov evrov preselil iz Wolverhamptona k angleškemu prvaku Liverpool. Tri leta je že na Otoku, kamor ga je prodal madridski Atletico, za katerega ni odigral niti ene tekme. Prvo leto so ga posodili matičnemu klubu Porto, drugo Wolverhamptonu, ki ga je naslednje leto odkupil za 14 milijonov evrov.