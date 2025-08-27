Z visokimi obrati na Švedsko in v Švico

Naključni obiskovalec v sončnem dopoldnevu pod mogočnim Storžičem še zdaleč ne bi slutil, da se tu pripravlja nekaj pomembnega. Vse je bilo tako umirjeno in idilično, petje ptic in šelestenje dreves je prekinjalo popolno tišino. Toda obenem je v prostorih Nogometne zveze Slovenije reprezentančni selektor Matjaž Kek govoril o smernicah v pričakovanju dveh zelo pomembnih tekem. Predstavil je seznam, s katerim se bo lotil uvodnih in obenem zelo zahtevnih septembrskih tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 proti Švedski in Švici.

Seznam za tekmi s Švedsko in Švico Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Igor Vekić (Vejle, Dan), Martin Turk (Estoril, Por). Obrambni igralci: Petar Stojanović (Legia, Pol), Jaka Bijol (Leeds, Ang), Jure Balkovec (Karagumruk, Tur), Žan Karničnik (Ce), Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol), David Brekalo (Orlando, ZDA), Vanja Drkušić (Zenit, Rus), David Zec (Kiel, Nem). Zvezni igralci: Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat (oba Sturm, Avs), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda, Srb), Dejan Petrović (Rijeka, Hrv), Tamar Svetlin (Korona Kielce, Pol), Svit Sešlar (Eyüpspor, Tur). Napadalci: Andraž Šporar (Alanyaspor, Tur), Benjamin Šeško (Manchester United, Ang), Žan Vipotnik (Swansea, Wal), Danijel Šturm (Celje).

V kvalifikacijski skupini naše reprezentance so tokrat le štiri moštva – ob omenjenih dveh še Kosovo. Za začetek slovenske nogometaše čaka v domačih Stožicah preizkušnja proti Švedom (petek, 5. septembra), tri dni pozneje bodo visoko oviro v Baslu postavili švicarski gostitelji. Oktober nato prinaša predvidoma še bolj vroče gostovanje v Prištini ...

Matjaž Kek se dobro zaveda prihajajočih zahtevnih nalog. FOTO: Jože Suhadolnik

»Res gre za prav posebno skupino, v kateri za niti eno reprezentanco ne moreš reči, da je brez možnosti za napredovanje, obenem niti ena ne more z gotovostjo trditi, da se bo uvrstila naprej,« je ob uvodu srečanja z novinarji povedal selektor slovenske reprezentance, ki se je pred dobrim letom z igralci veselil konkurenčnih predstav in uvrstitve v osmino finala na euru. Zdaj kvalifikacije za osrednji nogometni dogodek v prihodnjem letu ponujajo novi mikaven izziv: »Tokrat smo le štiri reprezentance v tem skupinskem delu, sleherna ima svoje adute. O Švedski, zlasti o njenem napadalnem delu, ni treba kaj prida razpredati, Švica že dolgo ohranja svoj poseben slog in je že vrsto let navzoča v velikih zgodbah, Kosovo se nenehno vzpenja. A marsikaj se bo vprašalo tudi nas, seveda pa moramo biti tekmovalni in na visokih obratih.«

Zapletlo se je le okrog Brekala

Na Kekovem seznamu za prihajajoči tekmi v začetku septembra senzacij ni, v veliki večini gre za preverjene adute. »Malce se je zapletlo le okrog Davida Brekala, govoril sem z njim, v ZDA ima obveznosti okrog pokalnega tekmovanja,« je poudaril 63-letnik. Omenjeni nogometaš bo namreč v prihajajoči noči s srede na četrtek s svojim Orlandom igral polfinalno tekmo ligaškega pokala proti Messijevemu Interju iz Miamija, nakar v nedeljo, 31. t. m., sledita še tekmi za tretje in prvo mesto.

50. MESTO pripada slovenski reprezentanci na Fifini lestvici. Švica je 19., Švedska pa zaseda 29. mesto.

Seveda na novinarski konferenci ni šlo brez vprašanja o prvih tekmovalnih trenutkih Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu. Kot je Kek že pred dnevi dejal v posebnem pogovoru za naš časnik, gre dejansko za klub veličastne tradicije, ki pa je zdaj v posebnem obdobju nove gradnje, kar predstavlja izziv tudi za našega asa: »Lepo je, ko se postavljajo takšne številke tudi za slovenske nogometaše, res pa je zame že kar preveč cirkusa. Prve minute je prestal. Seveda je bila tudi bundesliga, v kateri je igral prej, zanj izjemno tekmovanje, tukaj ga čaka novo dokazovanje.«

Jan Oblak je že vrsto let eden od najboljših vratarjev na svetu. FOTO: Lee Smith/Reuters

Ni dvoma, da bo 22-letni Radečan na prihajajočih tekmah s Švedsko in Švico močan adut slovenskega napada, v katerem sta še preverjena reprezentanta Andraž Šporar in Žan Vipotnik. Po premieri pri izbrani vrsti junija proti Luksemburgu je na seznamu vnovič Danijel Šturm. Ob Žanu Karničniku je med sedanjimi reprezentanti edini iz celjskega moštva, obenem tudi iz domačega prvenstva. Če ga ne bi ustavila poškodba, bi na zbor pod Storžič prišel tudi njun klubski soigralec Mark Zabukovnik. »Kot selektor bi bil vesel, če bi lahko poklical na zbor še koga iz Olimpije, Maribora, Kopra, a trenutno stanje je takšno. Evropa je razkrila razmerja moči, celjski pristop je nagrajen. Glede Marka pa je tako. Sam sem imel dvakrat poškodbo križnih vezi, obakrat sem se vrnil na igrišče. Verjamem, da bo tako tudi z njim in da ima še lepo nogometno prihodnost,« je še strnil slovenski nogometni selektor.