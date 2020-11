Z Ukrajinci tudi za spravo z navijači

Privrženci slovenske košarkarske reprezentance si še niso opomogli po njenem slabem izkupičku v kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo in bledih predstavah ob začetku bojev za preboj na evropsko prvenstvo 2022, porazu z Madžarsko in mučenju z Avstrijo. Zato bi lahko bili današnja tekma z Ukrajino in jutrišnja z Avstrijo v Stožicah (obe ob 20.10) pomembni prelomnici za vse: navijače, igralce in novega selektorja Aleksandra Sekulića. Prvaki stare celine bodo sicer nastopili še bolj oslabljeni kot v februarskem ciklu, a med njimi vladata mir in velika želja, da bi se odkupili. In kjer je volja, je tudi pot.



Po svoje zveni nenavadno, da so slovenski košarkarji bližje nastopu na 41. eurobasketu kot izboljšanju vtisa iz minulih treh let. Na EP, na katerem bo prvič igralo kar 32 reprezentanc, se bodo namreč uvrstila po tri moštva iz vsake skupine, in kdo ve, kakšna grozodejstva bi morala pričakati naše košarkarje, da bi v preostalih štirih tekmah zdrsnili na zadnje, četrto mesto v skupini D. Torej tudi za Avstrijo, ki je po letu 1959 le enkrat (leta 1977) tekmovala med elito stare celine. Sekulićevi izbranci bodo težje dosegli spravo z zahtevnim slovenskim občinstvom, ki je po navdušenju po zlatem zmagoslavju košarkarske reprezentance v Istanbulu leta 2017 dodatno dvignilo merila zaradi fantastičnih nastopov Gorana Dragića in Luke Dončića v ligi NBA. Toda nekje je treba začeti in prvi korak proti cilju je lahko tudi zelo kratek. Pri tem ne smemo pozabiti, da imajo težave zaradi odsotnosti zvezdnikov iz lige NBA in evrolige vse izbrane vrste prvega in drugega razreda ter da smo se v Sloveniji že kar pretirano začeli smiliti sami sebi in tudi za lastne napake ali slabše delo klubov krivimo pomanjkanje dogovora na mednarodni ravni. Z latvijskim pridihom Brez najboljših so v Ljubljano pripotovali tudi Ukrajinci. Pogrešajo svoja asa iz lige NBA Alekseja Lena (Toronto) in Svjatoslava Mihaljuka (Detroit), z evropskih igrišč med drugimi centra Artema Pustovija (Barcelona), tik pred odhodom iz Kijeva pa so izvedeli, da so se trije igralci okužili s koronavirusom. Novi selektor Ainars Bagatskis, nekdanji odlični košarkar in strateg reprezentance Latvije, ki je pred tremi leti skoraj ustavil šampionski marš Slovencev v epskem četrtfinalu EP, je moral po selitvi v Ukrajino nemudoma premešati zasedbo. V Stožicah bo imel na voljo le štiri može z zadnjega eurobasketa, na katerem so Ukrajinci gladko klonili v osmini finala proti Sloveniji s 55:79. Med njimi je najbolj znan center Vjačeslav Kravcov, ki je dve sezoni igral v ligi NBA, zdaj v domovini brani barve Dnipra.



V kvalifikacijah za SP 2019 je Ukrajina ugnala Slovenijo v Kijevu s kar 82:54, v zadnjem krogu v Stožicah, ki ni odločal o ničemer, saj sta obe zasedbi izpadli, so bili uspešnejši naši košarkarji s 85:84. »Z Ukrajinci se redno srečujemo, zato jih poznamo, imajo pa od našega zadnjega soočenja novega selektorja, kar pomeni taktične novosti. Toda najpomembnejše bo, kako bomo izvlekli maksimum iz naših fantov,« razmišlja Aleksander Sekulić.