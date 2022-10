Z Olimpijo užival, z Mariborom trpel

Še pred dvema letoma je v tem obdobju za Koprčane zabijal gole v 1. SNL, zdaj je Dare Vršič eden od slovenskih nogometašev, ki si ob koncu tedna krajšajo čas v nižji avstrijski ligi. V koroški ligi igra za Klagenfurt. Apačan ima za seboj pestro kariero v 1. SNL in tudi 25 velikih ligaških derbijev v dresu Olimpije in Maribora. Lovorike je osvajal z vijoličnimi, pri zeleno-belih je osvojil naslov najboljšega strelca prvenstva.

Olimpija je prepričljivo dobila prvi derbi v sezoni v Ljudskem vrtu z 2:0 in si pred drugim sobotnim v Stožicah priigrala zajetno prednost trinajstih točk. Štajerci nujno potrebujejo točke. Strelec štirih golov na derbijih, po dva je zabil za oba kluba, je prepričan, da razlika ne pomeni veliko.

»Zadnje tekme kažejo na toplo-hladno formo. Maribor ta trenutek nima posebne kakovosti za lahkotno zmagovanje, glede na lestvico je Olimpija v prednosti. A je na zadnji tekmi stopila na mino. Je najbolj kakovostna, a tudi ranljiva,« je ocenil 38-letni Štajerec s stalnim prebivališčem v Kopru.

Derbiji so največ, kar lahko ponuja slovenska liga. »To so tekme drugačnih razsežnosti. Vedno sem želel igrati pred 10.000 ali več navijači in ne pred 8000, 7000 ali manj. Vsi smo bili za 10, 20 odstotkov boljši. Dejansko si v derbijih hitrejši, močnejši, čustva zaigrajo. Podzavestno padeš v svoj ritem, pozabiš na polne tribune, le letiš, poganja te adrenalin. Sicer se ne spominjam nobene tekme posebej. Vse, na katerih sem zmagal, so bile lepe. Nekaj pa le pomnim. Nobeden od mojih golov ni bil lep ali v mojem slogu. Vsi so bili doseženi po odbitkih. So bili pa goli, tudi takšni štejejo,« je odkril strelec 80. ligaških golov v 323 tekmah. V 1. SNL je igral za pet od sedmih slovenskih prvakov.

Vršič je s Koprom presenetil Maribor v ligaški bitki, z Olimpijo ni imel te sreče, z Mariborom je dosegel vse, kar se je doseči dalo.

»Pri Olimpiji smo igrali lep nogomet, v zdajšnjem pod taktirko Alberta Riere bi res užival. Toda pred desetletjem nismo zdržali ritma z Mariborčani. Po zimskem odhodu Dragana Čadikovskega zaradi spora s klubom smo ostali brez izkušenega igralca. Ugajal pa mi je napadalni, presing nogomet na žogo. Kot moštvo smo preveč nihali, nekaj tekem je bilo res smešnih, ni bilo discipline. Pri Mariboru je bilo drugače. Naučili smo se tekmovati, trpeti v igri, saj nismo imeli tako kakovostnih igralcev. Drugačen način igre je bil nujen, če smo želeli biti uspešni v Evropi,« je šel igralec z najbolj prefinjeno levo nogo v zgodovini 1. SNL čez zadnjih deset let.

»Maribor je kot klub še najmočnejši. Išče kakovost in kmalu bo sestavil mozaik, ki ga bo vrnil na vrh. Pri Olimpiji nikoli ne veš, na trenutke je kaotično,« je zaokrožil pogled na prvenstveno bitko Vršič.