Z nanizanko in savno je Domen Prevc odmislil polete

V kvalifikacijah za današnjo tekmo (15.00) svetovnega pokala v Planici je dobrih 13.000 gledalcev, med katerimi so že po četrtkovi tradiciji prevladovali otroci, namesto slovenskega prvenstva videlo trojno zmago nemških smučarskih skakalcev.

Pred Piusom Paschkejem (226 m) in Markusom Eisenbichlerjem (238,5 m) je prvo mesto in ček za 5000 švicarskih frankov osvojil Andreas Wellinger. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc (224,5 m), ki je za omenjenimi Bavarci zasedel četrto mesto, že v uvodni seriji za trening pa se je podpisal pod največjo daljavo dneva (246,5 m).

Spored Planica FOTO: Gm/tt

Z izjemnim poletom, le pol metra krajšim od osebnega rekorda, ki ga je pred dvema tednoma dosegel v Vikersundu, je presenetil še samega sebe. »Odvilo se je tako hitro, da po pristanku sploh nisem vedel, kaj se je zgodilo. Iz radiusa na odskočni mizi nisem pretirano napadel, sem imel pa nad hrbtiščem dovolj višine, tako da sem vedel, da me lahko odnese daleč. Kljub temu sem bil nato ob pristanku presenečen. Spraševal sem se, kako je kaj takšnega možnega že pri prvem poletu,« je priznal najmlajši od bratov Prevc in zaupal, da se je zbudil zelo zgodaj.

»Celo prezgodaj, saj sem vstal že ob 4.00 zjutraj – verjetno zaradi vznemirjenja. Bilo bi bolje, če bi bil pri kvalifikacijskem nastopu še zaspan, saj sem si po dolgem prvem poletu želel preveč in sem preveč izsiljeval,« je pojasnil in prikimal vprašanju, ali bi se dalo poleteti tudi dlje.

Boj za globus bi rad odmislil

»Letalnica je zelo dobro pripravljena, enako velja tudi za zaletno smučino. Ne bi se pritoževal, če bi imeli namesto vzvratnika podporo vzgornika. Moj kvalifikacijski polet ni bil idealen, pri lovu na čim več metrov pa smuči tudi zaradi vetra niso bile tako stabilne, kot bi morale biti,« je razložil 25-letni as kranjskega Triglava, ki prepričljivo vodi v posebnem seštevku poletov, v katerem ima zajetnih 83 točk zaloge pred drugouvrščenim reprezentančnim kolegom Timijem Zajcem (v kvalifikacijah 7. z 220,5 m).

Za navijače si je čas vzel tudi Anže Lanišek. FOTO: Blaž Samec

»Lepo je biti v vlogi favorita za osvojitev malega globusa, a si želim ta boj odmisliti. O tem naj razmišljajo drugi, sam bi se rad osredotočil predvsem na čim boljšo tehnično izvedbo poletov. Vse druge misli bom poskušal odriniti stran, zaradi česar bom umaknil tudi telefon. Pogledal si bom kakšno nanizanko, šel v savno in odmislil skoke. O vsem, kar se mi je zgodilo v zadnjih mesecih, bom premleval aprila,« je dal Domen jasno vedeti, da se želi čim bolje pripraviti za preostale tri preizkušnje v iztekajoči se predolimpijski sezoni. Na današnji bodo ob njem in Zajcu pod slovensko zastavo leteli še Anže Lanišek (202 m/13.), Lovro Kos (200,5 m/20.), Žak Mogel (206,5 m/35.), Rok Masle (214 m/37.) in Žiga Jelar (179,5 m/39.). Rok Oblak (185 m/46.) je nastop na tekmi zgrešil za 7,2 točke, našega najmlajšega reprezentanta Žigo Jančarja pa so po novem osebnem rekordu (204 m) diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.