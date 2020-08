Z Milanom ni šlo, bo z Leipzigom?

Dvoboj nemških trenerjev

V Parizu se pretaka dobiček arabskih naftnih vrelcev, v Leipzigu uživajo v bogatih priboljških avstrijskega milijarderja Didija Mateschitza.

Nor nogometni avgust se nadaljuje. Resda na dveh največjih stadionih portugalske metropole ni obiskovalcev in zato tudi ne prepoznavnega spektakularnega ozračja, a vseeno je silno zanimiv četrtfinale lige prvakov pritegnil pozornost širše javnosti, ne le športne, ki zdaj že nestrpno čaka predstavo v dveh dejanjih. Uvodno pripada drevi (21.00) nogometašem Leipziga in Paris Saint Germaina.Prvi so popolni novinci sklepnih bojev v prestižnem evropskem klubskem tekmovanju, Parižani so bili med četverico le enkrat, in sicer pred 25 leti. Takrat so bili francoski prvaki v polfinalu nemočni proti imenitni rdeče-črni zasedbi Milanaitn.), zanimivo pa je, da so imeli v svojih vrstah najboljšega strelca sezone v ligi prvakov, ki se je pozneje preselil prav k moštvu AC Milan. Toda zdajšnja doba, denimo zadnjih petih sezon, je zasukala razmerja moči na nogometnem zemljevidu stare celine, vrha ne krojita več niti Milan niti Ajax, leta 1995 zmagovalec prestižnega tekmovanja. V Parizu se zdaj pretaka dobiček arabskih naftnih vrelcev, v Leipzigu, nekoč saškem mestu v prostoru Nemške demokratične republike, uživajo v bogatih priboljških avstrijskega milijarderjaSicer pa igra moštvo dejansko privlačen nogomet, in četudi nima za sabo takšne armade privržencev kot tisti bolj tradicionalni klubi iz nemške bundeslige, je iz dneva v dan več tistih, ki zelo spoštujejo pristop k igri pod vodstvom trenerja, pred katerim je zdaj izjemen izziv dvoboja z izkušenejšim rojakom, strategom s klopi pariškega moštva. Obenem mlad nemški strokovnjak upa, da bo uspešnejši na tekmi, ki jo bo sodil Nizozemec. To bo zanj jubilejna 50. tekma doslej v ligi prvakov, bil je na igrišču, ko je Nagelsmann še vodil Hoffenheim, ta pa je takrat v kvalifikacijah za ligo prvakov, leta 2017, izgubil z Liverpoolom.Tudi pri velikanu z otoške nogometne scene je podobno kot v PSG močan nemški vpliv –je tisti, ki je prekinil tridesetletno nočno moro rdečih v boju za naslov najboljšega v Angliji. Pred enim letom je moštvo vodil tudi k lovoriki v ligi prvakov, tokrat se je od te poslovil v osmini finala z Atleticom, seveda pa bo z zanimanjem pospremil sklepni četveroboj z dvema kluboma iz domovine. »Nemški finale? Zakaj pa ne? Vsakdo je videl, v kakšni izjemni formi je Bayern, Leipzig pa je bil odličen proti Atleticu,« je povedal v pogovoru za nemški športni portal sportbuzzer.de priljubljeniter se seveda spomnil zadnjega nemškega finalnega dvoboja v ligi prvakov, ko je pred sedmimi leti v izjemni predstavi vodil Dortmund proti Bayernu (1:2).Na prvi pogled so Parižani s sanjskim dvojcemfavoriti današnjega večera, res pa je, da ima v pripravah na tekmo njihova zdravniška služba ogromno dela. Jasno je, da med vratnicami ne bo, bolečina v stegenski mišici, zaradi katere je predčasno zapustil igrišče v četrtfinalu z Atalanto, je prehuda. Kostaričan je, ko je branil še za Real Madrid, osvojil tri naslove v ligi prvakov. Lažje poškodovana sta tudiin, a za tako pomembno tekmo naj bi stisnila zobe. Na pladnju je namreč boj za finale, prvi v ligi prvakov doslej za PSG.