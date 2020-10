Z izjemno zmago navdušil vse po vrsti

Uroš Jurišič je kot prvi slovenski borec doslej nastopil na spektaklu ameriškega združenja Bellator, ki v svetu mešanih borilnih športov (MMA), v katerih so dovoljeni tako rekoč vsi prijemi, meti in udarci, velja za drugo ali tretje največje za znamenito organizacijo Ultimate Fighting Championship (UFC). In 27-letni Ljubljančan, ki je luč sveta ugledal v kanadskem Kitchenerju, je že ob premieri v Milanu navdušil vse po vrsti.



Angleški tekmec Walter Gahadza (18 zmag, 14 s prekinitvijo, 6 porazov), ki že zaradi statistike uživa precejšen ugled, je sicer v uvodni minuti sprožil nekaj močnih nizkih nožnih udarcev, toda nato je deloval kot nebogljen otrok, ko ga je naš as zagrabil, dvignil na rame in nosil po kletki, preden ga je z vso silo zalučal na tla. V Zimbabveju rojeni Londončan, ki ga spremlja vzdevek The Sniper (ostrostrelec), proti Jurišiču niti v parterju ni imel pravega protiorožja. Že v prvi rundi (po treh minutah in sedmih sekundah) je bilo obračuna v dvorani Allianz Cloud tudi konec, potem ko je Urke z davljenjem prisilil Gahadzo k vdaji.

»Kot vedno sem se tudi tokrat pripravil za najhujši scenarij, torej na tri runde vojne, a nato se je dvoboj spet končal hitreje, kot sem si mislil. Resnično sem pričakoval težjo borbo,« je po 11. zaporedni profesionalni zmagi (10. predčasni) priznal Jurišič. Precej več preglavic kot pet let starejši tekmec iz Londona mu je – malo za šalo, malo zares – v Milanu povzročila medicinska sestra, ki mu je z dolgo palčko z vato jemala bris za neprijetni test na novi koronavirus. Čim prej si želi spet v kletko Kakor koli že; neporaženi Ljubljančan je bil vesel, ker je s prepričljivo predstavo znova opozoril nase tudi tuje spremljevalce mešanih borilnih športov. »Ker je bilo obračuna tako hitro konec, mi je ostalo kar nekaj energije, ki jo bom vložil v priprave za naslednjo borbo. Upam, da jo bom dobil čim prej,« si je zaželel Urke. Zaradi manjše starejše poškodbe, zavoljo katere so mu nekateri trenerji odsvetovali dvoboj na Bellatorju 247, bi morda potreboval poldrugi mesec premora, da bi povsem okreval.

»Toda ob dobri ponudbi bi se lahko v kletko spet povzpel že čez mesec dni,« je pribil Jurišič, ki se bo po vsej verjetnosti novembra boril na prireditvi poljskega združenja KSW. Njegov naslednji nasprotnik bo, kot vse kaže, Poljak Michal Pietrzak (9 zmag, 4 porazi). »V primeru nove zmage, o kateri ne dvomim, bi se potem naslednjič že boril za šampionski pas s Hrvatom Robertom Soldićem (17 zmag, 3 porazi). To bi bila odlična borba, še zlasti za publiko. Upam, da ne bo imel spet kakšnih izgovorov in da se mi ne bo znova poskušal izogniti,« je razkril neustrašni Ljubljančan in se spomnil vseh, ki ga podpirajo. »Rad bi se zahvalil vsem trenerjem in pokroviteljem, ki so mi omogočili priprave v tujini, dekletu, ki mi je prav tako izjemno pomagalo. Navdušen sem tudi nad odzivom na družabnih omrežjih, ki je bil fenomenalen. Sam se bom še naprej trudil, da bom čim bolje predstavljal sebe in Slovenijo.«