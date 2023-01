Z evropskega dežja v beograjski pekel

Za košarkarje Cedevite Olimpije je Evropa kruta mačeha, precej bolj prijetno in domače se počutijo v regionalnih logih, v katerih so nanizali devet zmag. V ligi ABA se lahko pohvalijo s tretjo najboljšo bero za evroligašema Crveno zvezdo in Partizanom, slednjega so celo premagali v Stožicah. Z beograjskimi rdeče-belimi se v tej sezoni še niso srečali, saj sta moštvi sredi oktobra preložili dvoboj 3. kroga in ga še nista utegnili odigrati. Prvič se bosta spopadli danes ob 18. uri v velikem derbiju 16. kroga.

Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta se nazadnje pomerili v polfinalu končnice prejšnje sezone lige ABA. Z 2:1 v zmagah so bili uspešnejši srbski prvaki, ki so nato šestič v zadnjih osmih letih osvojili regionalno lovoriko; leta 2018 jih je ustavila Budućnost, dve leti pozneje pandemija koronavirusa. In če so Ljubljančani v zadnjih mesecih veliko uspešnejši v dvobojih proti tekmecem iz nekdanje Jugoslavije kot v evropskem pokalu, moramo pri Beograjčanih potegniti pomembno kronološko ločnico. Jeseni so se namreč lotili neprepričljivo, po prihodu slovitega trenerja Duška Ivanovića po edinem porazu v ligi ABA – 7. novembra na domačem parketu proti Zadru (96:98) – ter okrepitvi branilske vrste z izvrstnima Argentincema Luco Vildozo in Facundom Campazzom pa teptajo vse pred seboj.

Igra zdajšnje Crvene zvezda ima malo skupnega s tisto z začetka sezone. Napredek je še posebej viden v obrambi, saj upoštevaje tudi izide prvih krogov v ligi ABA prejema zgolj 67,7 točke na tekmo (Cedevita Olimpija 78,6), v zadnjih petih nastopih ji je tekmec le enkrat nasul več kot 58 točk – 63 v Splitu. Viden je tudi napredek v napadu, v katerem daje moštvu dodatno razsežnost Campazzo, ki zaradi embarga Beograjčanov v evroligi ne bo smel igrati med evropsko smetano do izteka februarja, zato pa blesti z dvojno vnemo v regionalnem prvenstvu. Prejšnjo nedeljo se je izkazal s 14 točkami, 12 asistencami in 8 dobljenimi žogami v 26 minutah ob gladki zmagi s 76:56 v derbiju z Budućnostjo v Podgorici. In ker nikakor ni osamljen, so rdeče-beli prvi v ligi ABA tudi po številu ukradenih žog in asistenc.

V Beograd brez četverice

Olimpijin trener Jurica Golemac se strinja: »Pomerili se bomo z evroligašem, ki je verjetno sestavil svojo najboljšo zasedbo v zadnjih 20 letih. Crvena zvezda po devetih zaporednih zmagah vodi v ligi ABA, hkrati pa se z izkupičkom 10:10 bori za mesto v četrtfinalu evrolige tudi brez Campazza, ki bo proti nam igral. Po seriji slabših predstav bomo morali dati vse od sebe in se počasi začeti dvigovati.«

Ljubljančani so sicer odpotovali v Beograd brez Karla Matkovića, ki ima še vedno težave z želodcem in vrtoglavico, Zorana Dragića, Jana Kosija in Marka Radovanovića. Dragić v Ljubljani vadi po posebnem programu in čaka na zeleno luč zdravnikov, Kosi naj bi se vrnil po februarskem reprezentančnem premoru, Radovanovićevo okrevanje pa se bo zavleklo do konca sezone. »Ob takšnih težavah nimamo kadra, s katerim bi lahko uspešno igrali na dveh frontah. Po vsaki tekmi se pobiramo tri dni. Ne treniramo in ne napredujemo, pred treningi nimam pojma, kdo bo prišel. Tepejo nas poškodbe, za katere prvič slišim ...« pojasnjuje Golemac.