Yogi zdravilo proti načeti morali

Neizpodbitno dejstvo je, da so najboljša štiri moštva zadnjih sezon lige ABA – nazadnje je bil končni vrstni red na vrhu Crvena zvezda, Partizan, Budućnost in Cedevita Olimpija – favoriti tudi letos. A hkrati je kruta resnica, da jim je vse težje v širši mednarodni konkurenci. Oktobra so odigrali 11 evropskih tekem, proslavili pa le dve zmagi: Partizan je ugnal Virtus v evroligi, Budućnost pa Slask v evropskem pokalu. Zato se že kar razveselijo koncev tedna in regionalnih tekem.

Po bolečih porazih z Bursasporom in Cluj-Napoco to velja tudi za Cedevito Olimpijo. Minulo nedeljo je morala preložiti dvoboj s Crveno zvezdo, danes ob 18.15 pa jo v Podgorici čaka nov derbi lige ABA z Budućnostjo, ob katerem bo začela dopolnjevati zdesetkano zasedbo. Zaradi velikih težav pri organizaciji igre v Romuniji je najpomembnejše, da se je soigralcem znova pridružil Yogi Ferrell. Še posebno ker si je Lovro Gnjidić v sredo poškodoval zadnjo stegensko mišico. »Lepo je biti spet z moštvom. Še vedno nisem povsem pravi, a sem vesel, ker lahko spet vadim s fanti, pogrešal sem jih. Pred nami je priložnost, da se skupaj poberemo na tekmi z Budućnostjo. Gre za moštvo, ki je izjemno napadalno usmerjeno, zato bomo morali storiti vse, da bi zaustavili njegove strelce,« meni Ferrell, ki je ob uvodnih zmagah proti Borcu in Splitu igral s povprečjem 19 točk in 6 asistenc.

Golemac: Počasi se pobiramo

Budućnost sicer spada med moštva, ki so v poletnih mesecih posegla po temeljitem remontu. Trener Aleksandar Džikić se je preselil k Hapoelu iz Jeruzalema in prepustil klop Vladimirju Jovanoviću (soimenjaku stratega Crvene zvezde), ki je v prejšnjih dveh sezonah vodil beograjsko Mego. V igralskem kadru pa je ostalo le pet mož: krili Edin Atić in Suad Šehović, krilni center Marko Jagodić Kuridža ter branilca Petar Popović in Igor Drobnjak. Slednji je ob domačih zmagah nad Splitom (94:59) in MZT (89:66) ter porazu s Crveno zvezdo v gosteh (65:69) na začetku lige ABA dosegel 13,6 točke na tekmo in bil v napadu največja pomoč krilu Cameronu Reynoldsu (14) in branilcu Traeju Bell-Haynesu (11,3). Med pomembnejšimi pridobitvami Podgoričanov so še krilna centra Aaron White (lani Crvena zvezda) in Alpha Kaba (v letih 2015-17 član Mege), center Kenan Kamenjaš (SC Derby), krilo Aleksandar Lazić (Mornar, pred tem tudi Petrol Olimpija in Koper Primorska) ter branilec Phil Booth.

Olimpijin trener Jurica Golemac opozarja: »Budućnost se dviguje, igra prepoznavno in hitro. Tudi mi moramo narediti korak naprej in igrati bolj čvrsto, z več teka in borbenosti. Počasi se pobiramo, saj so se nekateri igralci vrnili v ekipo po zdravstvenih težavah, zdaj upamo, da bodo čim hitreje ujeli sapo in ritem. Nedvomno nam bo lažje, ker je v moštvu znova tudi naš glavni organizator igre.«