Vsi negativni in pozitivno naravnani

Premagane okužbe kot prednost

Zadnja tekma, ki so jo slovenski rokometaši odigrali na svetovnem prvenstvu, je bila zgodovinska. Osemindvajsetega januarja 2017 so po čudežnem preobratu v Parizu premagali Hrvaško z 31:30 in osvojili bronasto kolajno. Skoraj štiri leta pozneje imajo v Egiptu še močnejšo reprezentanco, ki se želi boriti za odličja. Prva tekmica na dolgi poti po Nilu bo nocoj ob 18. uri Južna Koreja. Potem ko so Slovenci zaradi koprskega mrka proti Madžarom izpustili zadnji mundial v Nemčiji in na Danskem, se spet vračajo na svetovno sceno in začenjajo svoje deveto SP. Nekaj jih ima na Egipt lepe spomine.inso leta 2009 tam osvojili bronasto kolajno na mladinskem SP in pokazali, da velja nanje resno računati. Selektorpa je v Egiptu osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka s Švedsko leta 1999. Takrat je bilo v dvorani v Kairu, ki bo tudi tokrat gostila odločilne boje, 23.000 gledalcev, letos bo zaradi pandemije koronavirusa prazna. Tako kot dvorana Borg El Arab v Aleksandriji, kjer bodo danes Slovenci igrali proti Južni Koreji.Covid-19 že kroji 27. SP, v zadnjem hipu sta zaradi okužb prihod odpovedali reprezentanci ZDA in Češke, kot rezervi sta prišli Švica in Severna Makedonija, s slednjo se bodo Slovenci, če bo vse po načrtih, srečali v drugem delu v Egiptu. »Takoj pomislim na leto 1992, ko so danski nogometaši z dopusta prišli namesto Jugoslavije na EP na Švedsko in potem osvojili zlato. Takrat sem bil sicer še majhen, a sem slišal zgodbe,« je ob tem povedal Dolenec, ki ima na Makedonce mešane spomine. Slovenija je bila od njih boljša na SP 2015 in 2017, je pa izgubila na EP 2012 in 2018.Slovenci imajo nenavadno primerjalno prednost pred večino tekmecev, kar 17 od 19 jih je že prebolelo koronavirus, nekateri sicer že v prvem spomladanskem valu in ni najbolj jasno, ali so povsem imuni ali ne. Samoinše nista bila okužena. »Dobro je, vsi smo negativni in lahko začnemo delati. Moramo pa ostati skrajno previdni, posebno Blaž in Miha. Nikdar ne veš, kdaj lahko pride do stika, v hotelu se sprehaja razno osebje, verjetno bo tako tudi v dvorani,« ničesar noče prepustiti naključju Vranješ, ki je v svoji prvi akciji Slovence popeljal do četrtega mesta na lanskem EP. Malce je presenetil, ko je že dan in pol pred prvo tekmo oznanil, katerih 16 igralcev bo nastopilo proti Korejcem. Na tribuni bodo tokrat vratar, ki se je zadnji priključil ekipi in z njo še ni opravil treninga,, ki je prav tako nedavno premagal korono, in najmlajši. Izkušnji z Nizozemci sta bili dobrodošli opozorili, da nikogar ne gre vzeti zlahka. »Gre za zelo neugodno reprezentanco, kombinacijo izkušenih in mladih igralcev. Ogledal sem si številne posnetke, na njih je Koreja praviloma v končnicah močno popustila, zato verjamem, da bo odločitev padla v zadnji četrtini,« predvideva Ljubo. Kapetan Dolenec se zaveda, da je prva tekma vedno težka: »Od Koreje lahko pričakujemo globoko obrambo in hitro igro. V vsakem primeru je pred nami izjemno zahtevna tekma, o njej moramo razmišljati, kot da gre za finale. Takšen pristop nas mora krasiti celotno prvenstvo.«