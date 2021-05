Vsi najboljši, favorit le eden

Zaključni turnir slovenskega pokala za košarkarje bo letos prvič na sporedu šele tik pred začetkom finala državnega prvenstva, zaradi znanih razlogov in zastoja dela v nižjih ligah pa je tudi izjemoma spremenil ustroj. V boj za lovoriko se je tako kot v marsikateri drugi državi vključila le najboljša osmerica s prvoligaške scene, četrtfinalni dvoboji v dvoranah višjeuvrščenih pa so izluščili četverico, ki se bo udarila v ljubljanski dvorani na Kodeljevem. Poleg Rogaške in Šentjurja tudi vodilni zasedbi DP Cedevito Olimpijo in Krko, danes tekmici že v polfinalu.



Lani so pokalno tekmovanje spravili pod streho sredi februarja, torej tik pred izbruhom pandemije. Trikratna zaporedna osvajalka prestola Koper Primorska ni preživela naslednjih mesecev, med letošnjimi udeleženci F4 pa so najuspešnejše moštvo v zgodovini tekmovanja Cedevita Olimpija – trofejo je osvojila kar 20-krat, nazadnje leta 2017 –, trikratna zmagovalka Krka (2014–16), dvakratni polfinalist Šentjur (2007, 2012) in debitantka med elitno pokalno četverico Rogaška. Če bi upoštevali izide minulih mesecev, je presenečenje pripravil le Šentjur pod vodstvom trenerja Aleša Pipana s četrtfinalno zmago v Domžalah. Drugi udeleženci prve letošnje košarkarske prireditve v Sloveniji z gledalci na tribunah so v ligi Nova KBM zasedli prva tri mesta. A tudi med najboljšimi v državi je letos očitna razlika. Cedevita Olimpija v tej sezoni vodi s 5:0 proti Krki, s katero bo v sredo začela še finalno serijo DP, Rogaška pa je zanimiva ptica, ki najbolje leta v domači dvorani. Pipan je že presenetil »Imamo potrebno kakovost in smo favoriti, a to moramo dokazati na igrišču. Polfinalno tekmo moramo vzeti resno in dati vse od sebe, da pridemo do finala, kar je naš cilj,« se zaveda razmerja sil tudi Jurica Golemac. Strateg stožiške zasedbe je pokal Spar trikrat osvojil v igralskih dneh (2000–02 z Unionom Olimpijo) in dvakrat (2018–19) kot trener Sixta Primorske, torej dveh entitet, ki sta nato zašli v hudo finančno stisko. Lani mu je v pokalnem finalu na Kodeljevem spodletelo proti nekdanjim soborcem (84:93), kar 57 točk za Koprčane pa so takrat dosegli zdajšnja Olimpijina aduta Alen Hodžić (15) in Žiga Dimec (14) ter Nejc Barič (22) in Jan Kosi (6), ki sta si našla zatočišče pri Krki in ji pomagata pri spretnem ohranjanju nad vodno gladino na vseh frontah. Res pa je, da dolenjski košarkarji kljub finančni stabilnosti že (pre)dolgo niso posladkali duše svojim privržencem.

Dalibor Damjanović je s klopi prevzel novomeško krmilo šele pred dvema mesecema, zato je lahko le spretno popeljal barko mimo najnevarnejših čeri. Pred šestim derbijem v sezoni pa je ostal previden: »Pokal Spar je nekaj posebnega. Poskusili bomo presenetiti, favoriti ne zmagujejo vedno.« To dobro ve tudi Pipan, leta 2004 pokalni prvak s Pivovarno Laško po finalni zmagi nad evroligaško Olimpijo.



Spored na Kodeljevem, danes: Šentjur – Rogaška (18.00), Krka – Cedevita Olimpija (20.30); nedelja: finale ob 20.30. Eduardo Brozovič

