Vse za Primoža Rogliča, obljubljajo pri Jumbu Vismi

Estonec Rein Taaramäe je v 4. etapi Vuelte, v kateri je sprintersko zmago slavil Fabio Jakobsen, kljub padcu v zaključku ubranil rdečo majico, ki mu jo je dan prej posodil Primož Roglič. Jasno je, da je slovenski zvezdnik vodilni kolesar dirke po Španiji v senci, saj se je rdeče majice in odgovornosti njenega branjenja znebil načrtno. Njegova taktična namera ta čas deluje, je pa prva gorska etapa razkrila šibko točko v lovu na tretjo zaporedno zmago, njegovo ekipo Jumbo Visma. Kolesarji belgijske ekipe Intermarché Wanty Gobert so včeraj z vnemo prevzeli nalogo branjenja rdeče oprave na Taaramäejevih ramenih. Takšne pozornosti so si njihovi pokrovitelji lahko samo želeli, za nameček pa delo tudi ni bilo preveč zahtevno. Na ravninski 163,9 km dolgi preizkušnji so jim v lovu za le tremi ubežniki na pomoč priskočili še pomočniki najboljših sprinterjev. Medtem so imeli Roglič in njegovi kolegi iz Jumba Visme dan aktivnega počitka v glavnini. Vsak vat, ki ga prihranijo za odločilne bitke do cilja 5. septembra v Santiagu de Compostelo, je več kot dobrodošel. Kot tudi to, da se bo nizozemsko moštvo preudarno in brez preračunljivosti lotilo zaščite svojega slovenskega kapetana, ki je zaradi napačnih odločitev v spremljevalnih avtomobilih in drugih spodrsljajev v zadnjih letih ostal že brez nekaj odmevnih zmag. Sicer pa je z zmago v uvodni vožnji na čas in na videz lahkim nadziranjem tekmecev na vzponu na Picon Blanco v 3. etapi 31-letni Kisovčan pokazal, da je med najmočnejšimi na dirki. Tega ta čas ni mogoče trditi za njegove sotekmovalce. Naloga Seppa Kussa, Stevena Kruijswijka in Sama Oomena je, da ob njem ostanejo malodane do zaključkov ciljnih vzponov. Ko se je v ponedeljek začel strmejši srednji del klanca na Picon Blanco, nikogar od njih ni bilo na spregled. In tega vodilni možje Jumba Visme niso prezrli. Forma naj bi rasla »Jasno je, da je Primož dobro pripravljen, razočaranje za nas pa je, da je v zaključku etape hitro ostal sam. Drugi kolesarji bi morali ostati dlje z njim, je pa res, da pričakujem, da bo njihova forma rasla skozi Vuelto. Šele začeli smo in v nadaljevanju bomo Seppa gotovo videli kolesariti med najboljšimi,« se je stopnjevanja forme svojih kolesarjev v pogovoru za nizozemski časnik De Telegraaf nadejal športni direktor Grischa Niermann. Roglič, ki je 4. etapo končal v glavnini na 36. mestu, še naprej na 3. mestu skupne razvrstitve zaostaja 30 sekund za Estoncem, ki je leta 2016 dobil dirko po Sloveniji. V nadaljevanju (danes je spet na vrsti ravninska, vendar predvidoma vetrovna etapa) bo imel, kot kaže, opravka predvsem z dobro pripravljenimi kolesarji Movistarja (Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde), Ineosa (Egan Bernal, Adam Yates) in Bahraina Victoriousa (​Mikel Landa). Bo pa imel, vsaj tako obljubljajo jumbovci, popolno podporo ekipnih kolegov. Na Touru, na katerem je Roglič odstopil zaradi posledic padca v 3. etapi, ni bilo tako, saj so Wout van Aert in druščina razmišljali tudi o svojih etapnih zmagah. »Vesel sem, da sem spet na dirki. Kje so moje priložnosti? V tem, da pred zaključkom vsake etape delam za ekipo. Samo ena stvar šteje za nas, in to je končna zmaga. Vse za Primoža,« je pribil Robert Gesink, ki je tako kot Roglič padel v 3. etapi Toura in odstopil zaradi zloma ključnice.

Komentarji: