Vse se je pokrilo: skoki, forma, oprema

Timi Zajc se pred novinarji že lep čas ni tako zelo veselil svojih skokov, kot se jih je v torek na javnem treningu v Planici. Nič čudnega, ko pa ga je dan pred odhodom na uvodno postajo svetovnega pokala v Nižnem Tagilu neslo daleč proti dnu Bloudkove velikanke.

»V zadnjem obdobju sem delal po tri zelo dobre skoke na trening, na tem pa so mi vsi štirje uspeli vrhunsko. Če z nizkega zaletišča skačeš daleč, ne moreš biti slab v svetovnem pokalu. S takšnim občutkom je seveda lažje iti na tekme,« je 21-letni smučarski skakalec iz Hramš v občini Žalec zadovoljen s svojim skakanjem. »Zdaj moram te poskuse ponoviti še na tekmah, potem pa bomo videli, kam me bodo pripeljali,« je radoveden Zajc.

Krivuljo skokov je strmo dvignil v minulem poldrugem mesecu. Še na začetku oktobra je bil na državnem prvenstvu v Kranju precej oddaljen od najboljših z zlatim Anžetom Laniškom na čelu. Potem ko je v uvodni seriji z Markom Hafnarjem in Borom Pavlovčičem, ki se je kar dolgo boril s kilogrami, delil 9. mesto, se v drugo ni pojavil na vrhu zaletišča. »Nisem se najbolje počutil, poleg tega tudi uvrstitev ni bila spodbudna, zaradi česar sem se odpovedal nastopu v finalu,« je zaupal mladi član SSK Ljubno BTC, ki tudi v letošnji veliki nagradi FIS ni sestavil nobenega dobrega rezultata. »Zdaj je drugače: vem, da skačem bistveno bolje, kot sem še, recimo, pred dvema mesecema. Zato sem lahko umirjen; tako ali tako nimam česa izgubiti, lahko le pridobivam, ker sem imel nazadnje kar dolgo slabo obdobje.«

Pogreša tekme

Kot je poudaril, skače, da bi bil čim boljši. »Če se odpravim na tekmo in jo končam šele na 40. mestu, mi zagotovo ni vseeno. Na srečo sem zdaj – kot sem že rekel – v veliko boljši formi, zaradi česar mi ni treba izsiljevati rezultatov. Moram se le zbrati in skočiti tako, kot sem na zadnjih treningih,« pozna skrivnost uspeha.

Na vprašanje, kaj se je naučil iz težkega obdobja v prejšnji zimi, je odvrnil, da za nazaj tako in tako ne more ničesar spremeniti. »Vesel sem, da smo za letos zastavili dober načrt priprav, določene zadeve smo spremenili, kar mi je doslej ustrezalo. Telesno sem zelo dobro pripravljen, upam, da bodo to potrdile tudi tekme,« si je zaželel Zajc, ki ni spreminjal opreme. Sezono bo, denimo, odprl z enakim modelom Fluegejevih smuči, s kakršnimi je skakal že lani. »Ko smo začeli skakati na ledeni smučini, sem preizkušal tekmovalne drese in hitro prišel do želenega. Vesel sem, da so se mi stvari tako pokrile. Vse se je sestavilo: skoki, forma, material ...« je optimističen Zajc.

Zelo se že veseli današnjega starta – uvodnih kvalifikacij v Nižnem Tagilu (16.30), v katerih bodo ob njem Slovenijo zastopali še Tilen Bartol, Lovro Kos, Anže Lanišek ter brata Cene in Domen Prevc. »Močno že pogrešam tekme in dobre uvrstitve. Skakalnica v Nižnem Tagilu je kar velika in komaj čakam, da se vse skupaj spet začne,« je večkrat ponovil Timi, ki si za uvodne preizkušnje ni zastavil nobenih ciljev. Prepustil se bo toku dogodkov in si prizadeval iztržiti kar največ.