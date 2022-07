Vse, kar podari zmagovalec Toura, se požlahtni

Slovenski športniki so včeraj na 19. sredozemskih igrah v Alžiriji osvojili peto in šesto odličje države na sončni strani Alp na tem tekmovanju. In sončno je tudi na severu Afrike! Eugenia Bujak si je prikolesarila srebrno odličje v vožnji na čas, strelec Luka Lukić je bil bronast z zračno puško na 10 m. Slovenija je doslej v Oranu osvojila zlato in srebrno kolajno ter štiri bronaste. No, Eugenia Bujak je prav poseben primer. Ta Poljakinja od leta 2018 nastopa za Slovenijo, že vsa ta leta je udarna slovenska kolesarka, zdaj je 33-letnica svojo kakovost nadgradila še z odličjem z iger mediteranskega bazena. In pri tem odličju ima prste vmes tudi sloviti Tadej Pogačar.

Bujakova je namreč kolesarila z delom kolesa, ki ji ga je podaril dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji. Kakovost, tudi tehnike, je le kakovost! »Pred dvema letoma sem na svetovnem prvenstvu v Imoli dobila prestavo, tam sem bila dobra, preizkušnjo v kronometru sem končala na 13. mestu. Torej že tam sem kolesarila s prestavami Tadeja Pogačarja. Pustil mi jih je in dejal, da mi bodo mogoče še kdaj prišle prav,« Bujakova ne more pozabiti radodarnosti slovenskega kolesarskega zvezdnika. Čakanje na uradne izide na sredozemskih igrah v Alžiriji je prav mučno, tudi na uradni strani prirediteljev rezultati kapljajo zelo počasi. Tako je tudi Eugenia dolgo čakala, da izve, na katero mesto se je po kronometru uvrstila. »Ko sem šla mimo oglasne deske, mi je ena od deklet čestitala in takrat sem se zavedela, da mogoče pa bo vendarle kolajna. Čakala sem še nekaj minut, da sem dobila tudi uradno potrditev, ter se veselila uspeha,« je pojasnila.

Težave s ščitnico

V slovenskem taboru se je na SI že tudi zgodilo, da so nekateri imeli rahle prebavne težave. Kaj pa Bujakova? »Imela sem malce težav z želodcem dan in še v noči pred dirko. A mi je pri kolesarjenju steklo, na progi mi je šlo zelo dobro in sem si zelo želela, da bi osvojila odličje. Ker mi je uspelo, sem zelo vesela. Reprezentančni vodja in trener Gorazd Penko mi je med dirko zelo dobro svetoval, le menjati sem morala prestave, ko mi je zaukazal. Za to odličje je zaslužen tako on kot tudi naši mehaniki, trenerji in fizioterapevti,« je pohvalila. Odličja je še bolj vesela, ker je za njo zaradi zdravstvenih težav težko leto. »Dolgo nisem vedela, kaj je. Nato so zdravniki ugotovili, da mi ščitnica prepočasi deluje. Od aprila imam hormonske terapije in vsak teden je bolje,« je povedala Eugenia Bujak.

Zakaj pa je iz Poljske, doma je bila sicer v kraju Sosnowiec na jugu države, prešla v Slovenijo? »Niso me cenili, grdo so govorili o meni, uporabljali so me le za delo v ekipi. A Poljska mi je veliko dala, ne bi rada govorila le umazane stvari. Penko me je videl na svetovnem prvenstvu v Firencah, nato sem prešla v slovensko ekipo. Želela sem si spremembe, nato sem še postala Slovenka. Vsega v slovenskem jeziku še ne govorim povsem pravilno, trudim se in učim. Mi je pa lažje, ker je veliko besed podobnih poljskim,« je slovansko piko na i udarila Bujakova.