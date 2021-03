Vroči Roglič že pri številki 50 in pred novo skupno zmago

Slovenski asje po še tretji etapni zmagi sedmi dan kolesarske dirke Pariz–Nica tik pred skupno zmago. Na današnji predzadnji etapi od Le Broca do gorskega cilja na Valdeblore La Colmiane (119,2 km) je zadnjemu ubežniku strl srce tik pred ciljem, v skupnem seštevku pa ima pred nedeljsko zadnjo etapo 52 sekund naskoka.Drugi je lanski zmagovalec, Nemec(Bora-hansgrohe), ki je bil danes tretji z zaostankom petih sekund. Tretji je skupno Rus(Astana). Ta po petem mestu v sedmi etapi zdaj zaostaja minuto in 11 sekund.V etapi je sicer ušlo 13 kolesarjev, med katerimi so bili nekateri dokaj blizu v skupni razvrstitvi. Večino časa sta tako v glavnini ritem narekovali moštvi Bora-hansgrohe in Jumbo-Visma za vodilna v skupnem seštevku, pomagale pa so tudi druge ekipe. Ob vznožju vzpona so imeli ubežniki še natanko minuto prednosti, med njimi pa je najdlje vztrajal Švicar(Bahrain Victorious), ki je pričakoval, da bo z dokaj zajetno prednostjo prišel do etapne zmage, a je v zadnjih nekaj sto metrih mimo njega švignil Roglič.Večino časa je na 16 kilometrov dolgem zadnjem vzponu ritem narekovala prav njegova ekipa Jumbo-Visma, ki je tako preprečila napade tekmecev Kisovčana. V zadnja dva kilometra je Roglič pripeljal brez pomočnikov in nato v velikem slogu obračunal s peščico favoritov. Prvič je »skočil« dober kilometer pred ciljem, drugič pa dobrih 200 metrov pred ciljno črto in ujel še zadnjega ubežnika za 50. zmago v karieri.V nedeljo bo na vrsti še zadnja razgibana etapa od Le Plan-Du-Vara do Levensa (92,7 km).