Vroča popotnica k derbiju

Ljudski vrt se je veselil snidenja s svojimi vijoličnimi nogometaši, ki jih tu že dolgo ni bilo na spregled. Povrhu pa je tokrat gostoval Koper, najhujši tekmec Štajercev iz prejšnje prvenstvene sezone. Ob koncu je lovorika pristala ob Dravi, strupene puščice so letele z Obale čez Trojane in nazaj. In tudi ta sobotni derbi (1:0 za Koper; Žan Benedičič 88.) bo še vsaj nekaj dni buril duhove. Prve minute so ponudile nekaj vijolične dinamike, a hitro se je ta prelevila v uspavanko. Koprčani so bili iz minute v minute bolj čvrsti in zanesljivi. Za obe moštvi, ki seveda merita le k najvišjim domačim dosežkom, pa bi se spodobilo več odločnosti in nevarnih akcij v napadu. Tako je uvodni polčas minil brez golov, Koper je v rokah čvrsto držal točko, nakar je dobrih deset minut pred koncem v Ljudskem vrtu zavrelo. V dvoboju domačega vratarja Sama Pridgarja in prodirajočega Koprčana Daria Kolobarića je sodnik Matej Jug zaradi prekrška prvega izključil. Domače moštvo je z gledalci vred zahtevalo enajstmetrovko na nasprotni strani ob stiku Marka Tolića in vratarja gostov Adnana Golubovića, pa z izjemo dosojenega prekrška v napadu ni bilo ničesar. Na tribunah je vrelo, leteli so predmeti, med temi naj bi eden zadel tudi stranskega sodnika. Sledila je polurna prekinitev, nato pa vrnitev k zadnjim minutam tekme, ko je rumeno-modrim Žan Benedičič z natančnim strelom priigral zmago. Pa tudi tu ni šlo brez razburjenja: med strelom je bil namreč tik pred vratarjem v ofsajdu Žanov soigralec Maj Mittendorfer.

Teniški izid

Ni pa bilo junaka, ki bi napovedal takšen razplet – 6:1 za Bravo proti vodilni Olimpiji! Resda je mlajši klub iz Šiške pred dobrimi tremi leti v Stožicah ugnal zeleno-belo četo s 5:0, a slednja takrat le ni delovala tako zanesljivo kot v dosedanjem delu te sezone, ko je pod vodstvom novega trenerja Alberta Riere serijsko začela pobirati točke. In uvodnih pol ure še zdaleč ni napovedovalo nove tako prepričljive zmage Šiškarjev, toda slednji so bili iz minute v minuto bolj sproščeni in učinkoviti, še posebno trikratni strelec Martin Kramarič. Odštevanje do največjega slovenskega nogometnega derbija Olimpija proti Mariboru (sobota, 20.15) pa bo še kako zanimivo. S popotnico sobotnega dogajanja v Ljudskem vrtu in nato nedeljskim teniškim izidom z le eno dobljeno Olimpijino »igro«.

Neodločeno v Sežani Izidi 12. kroga Prve Lige Telemach – Maribor: Koper 0:1 (Žan Benedičič 88.; rdeči karton: Samo Pridgar, Maribor, 80.), Bravo: Olimpija 6:1 (Tamar Svetlin 39., Martin Kramarič 45., 49., 69., Almin Kurtović 65., Simon Nsana 70.; Nemanja Jakšić 52/ag), Tabor Sežana: Domžale 1:1 (Boucif El Afghani 82.; Bartol Barišić 45.), Mura: Celje večerna tekma; danes (17.30) Kalcer Radomlje – Gorica; pari prihodnjega kola: Celje – Tabor, Domžale – Bravo (obe 14. t. m.), Olimpija – Maribor, Koper – Gorica (obe 15. t. m.), Mura – Radomlje (16. t. m.); vrstni red strelcev: 7 – Andrej Kotnik (Kp), Mirlind Daku (Mu), 6 – Ivan Durdov (Do), Mustafa Nukić (Ol), Martin Kramarič (Br).