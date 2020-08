Vroč vnovični start: Pep proti Zizouju

Jasno je, da bo v analih nogometne lige prvakov v rubriki zmagovalci letnica 2019/20 vselej označena z zvezdico. Prvak bo do lovorike vendarle prišel po bližnjici, saj bo v četrtfinalu in polfinalu le ena tekma, srečanja pa bodo brez gledalcev v mehurčku v Lizboni, kjer bo finale na Benficinem stadionu luči 23. t. m. A kdor bo prišel do konca, bo imel to čudno in rekordno dolgo koronasezono v svojih knjigah zapisano z zlatimi črkami. Potem ko je Atleticov junak v vratih Jan Oblak marca izločil evropskega prvaka Liverpool, lahko mirno pričakuje četrtfinalni dvoboj z Leipzigom nekdanjega reprezentančnega kolega Kevina Kampla. Ta bo 13. avgusta v Lizboni, mestu, v katerem si je Škofjeločan ustvaril ime. V portugalski metropoli se bosta dan prej pomerila PSG in Atalanta, a Italijani bodo pogrešali najboljšega strelca Josipa Iličića, ki ga tarejo osebne težave. Elitno tekmovanje se bo po skoraj petih mesecih nadaljevalo jutri in v soboto, ko bodo preostale štiri povratne tekme osmine finala. Prvi večer bo še posebno buren. Na Etihadu bo Manchester City želel ubraniti prednost z 2:1 s prve tekme v Madridu in izločiti rekordnega 13-kratnega prvaka Real Madrid. City je izgubil naslov angleškega prvaka proti Liverpoolu, trener Pep Guardiola že dolgo ni imel tako slabe sezone. Doslej je osvojil samo ligaški pokal, a to je bilo še pred prekinitvijo, izgubil pa polfinale bolj prestižnega pokala FA. Če ne bi bilo prekinitve, bi bili sinje modri veliki favoriti na povratni tekmi, ampak stvari so se od takrat precej spremenile. Real Madrid je poln samozavesti, potem ko je v finišu prehitel Barcelono in po treh letih osvojil la ligo. Njegova forma je bila impresivna, dobil je deset zaporednih tekem. Zinedine Zidane je rojeni zmagovalec in bo storil vse, da se izmakne iz Pepove zanke. Še en državni prvak se je znašel v škripcih. Juventus bo moral nadomestiti kočljiv zaostanek z 0:1 s prve tekme proti Lyonu. Če želi po Manchester Unitedu in Real Madridu ligo prvakov osvojiti še s tretjim klubom, bo moral Cristiano Ronaldo pokazati vse svoje znanje. Lyon nima kaj izgubiti, lahko pa ogromno pridobi. Primerjalna slabost Francozov je ta, da edini med petimi velikimi ligami niso nadaljevali prvenstva. Lyon je tako od 8. marca odigral le eno resno tekmo, ko je v finalu francoskega ligaškega pokala izgubil po izvajanju 11-metrovk s PSG. Bayern v zagonu Še najboljše partije v poletnih mesecih pa je kazal Bayern, ki je v bundesligi pod novim trenerjem Hansijem Flickom rušil vse pred seboj, Robert Lewandowski pa zadeval kot za šalo. Bavarci so od sredine maja, ko je bundesliga zaorala ledino, dobili vseh 11 tekem in medtem osvojili dvojno krono, prvenstvo in pokal. Sezonski hat-trick bi pomenil šesti evropski naslov, s čimer bi se izenačil z Liverpoolom na tretjem mestu (Milan 7) in na vrh znova stopil po sedmih letih. Njegova pot v četrtfinale je bila utrjena že pred krizo, saj je sredi Londona premagal Chelsea s kar 3:0 in bo v soboto samo dokončal nalogo. Težje delo se takrat obeta Barceloni, ki bo gostila Napoli. Izid 1:1 iz Neaplja ji je še okrepil status favorita, toda v klubu po izgubi domačega naslova vlada vse prej kot idilično vzdušje, trenerja Quiqueja Setiena pa reši le evropska krona, pa morda niti ta ne.