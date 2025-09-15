SP V ODBOJKI

Vrnitev ni uspela, slovenski odbojkarji v petih nizih klonili proti Bolgarom

S tesnim porazom so si Slovenci nekoliko otežili delo v nadaljevanju SP.
Fotografija: FOTO: Volleyballworld
FOTO: Volleyballworld

STA, S. U.
15.09.2025 ob 14:00
15.09.2025 ob 14:13
STA, S. U.
15.09.2025 ob 14:00
15.09.2025 ob 14:13

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu izgubila proti Bolgariji z 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13). Slovenski odbojkarji so po zmagi proti Čilu vpisali prvi poraz na tem SP. V okviru skupine E se bodo za konec skupinskega dela v sredo ob 15. uri merili še z Nemčijo.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so letošnji SP odprli s prepričljivo zmago nad Čilom. Kljub nekaterim spremembam v reprezentanci, ki jo letos krasi mešanica izkušenj in mladosti, so proti južnoameriški zasedbi upravičili veliko vlogo favorita.

Danes jih je čakal precej težji tekmec. Tudi Bolgari so začeli SP z zmago nad Nemci, tudi na svetovni jakostni lestvici so precej bližje šestouvrščenim Slovencem, saj so trenutno 12. reprezentanca sveta. V preteklosti so Bolgari že povzročali težave slovenskim odbojkarjem, nazadnje tudi junija letos, ko so v ligi narodov slavili s 3:1.

In tudi danes so Slovencem povzročali ogromno preglavic, tudi Slovenija pa danes ni bila na prepoznavni ravni. Iz slovenskega vidika sta bila prva niza za pozabo, prave igre ni bilo, napak pa preveč. Razpoloženi Bolgari so suvereno dobili uvodna niza, nato pa so Solijevi varovanci le zaigrali bolje, dobili naslednja dva niza in popeljali tekmo v odločilni, peti niz. V tem so Slovenci dolgo vodili, a so bili v ključnih trenutkih boljši Bolgari in slavili zmago.

S tesnim porazom so si Slovenci nekoliko otežili delo v nadaljevanju SP. Še vedno imajo vse v svojih rokah, a sta prvo mesto v skupini in lažji tekmec v osmini finala zdaj težje dosegljiva. Na vrhu skupine so Bolgari s petimi točkami, Slovenci so pri štirih, Nemci pa po današnji zmagi nad Čilom pri treh.

V slovenski vrsti je bil z 20 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 16 točk, Žiga Štern pa 13. Pri Bolgariji jih je 26 dosegel Aleksandar Nikolov.

