Vrnil se je v boljši Maribor

Ligaška nogometna bitka se je po Olimpijinem spodrsljaju na gostovanju pri zadnjeuvrščenih Domžalah (0:0) vrnila v stare tirnice, zeleno-beli imajo za petami Celjane in Mariborčane, ki so v derbiju 4. kroga 1. SNL z 2:1 (Arnel Jakupović 21., 67.; Borna Proleta 5.) premagali Muro. V vijoličnem moštvu se počasi v ospredje prebija eden od največjih osmoljencev Gregor Sikošek. Skoraj poldrugo leto je 28-letni Posavčan bil bitko s poškodbo in zdravstvenimi zapleti, zaradi katerih je njegova kariera visela na nitki.

Mariborčani niso našli primerne zamenjave zanj, na položaju levega bočnega branilca »krpa luknjo« celo kapetan Martin Milec. A iz tekme v tekmo je Sikošek bliže stanju pred poškodbo. Takrat je bil celo prvi kandidat za levo stran selektorja Matjaža Keka. »Da, nazaj sem,« je na »novo rojeni« Sikošek pritrdil in dodal: »Pot do stare forme bo še dolga in naporna, a pomembno je, da sem zdravstveno povsem 'fit'. Nobenih težav ne čutim, podzavestno se še pojavljajo dvomi, a vem, da bom s samozavestjo še dvigoval formo,« se zaveda fant, ki je prestal sedem operativnih posegov na desnem kolenu, povrhu ga je ujela še bakterija. Za seboj ima res hudo življenjsko izkušnjo.

»Prišel sem do tega, da dejansko cenim vsako stvar. V sekundi bi lahko izgubil vse, kar sem ustvaril, zato sem še toliko bolj hvaležen za vse,« je povedal nesojeni reprezentant. »To je nogomet, šport. Če bi bil zdrav, bi morda izpolnil otroške sanje. Tudi zato imam mešane občutke. Vesel sem uvrstitve slovenske reprezentance na euro, veselil sem se odličnih iger, a vseskozi sem razmišljal o tem, da bi lahko bil poleg.«

Prva liga Telemach Vrstni red: Olimpija 10, Mura 9, Maribor (-1) 7, Celje (-1) in Koper (-1) po 6, Bravo (-1) 4, Radomlje, Primorje in Nafta po 3, Domžale 1.

Tekma bo posebna, pametna

Vrnitev v tekmovalni ritem je prinesla tudi drugačen Maribor. »Moštvo se je zelo spremenilo. Vrnil sem se skoraj v drugo ekipo. To ni več Maribor, kakršen je bil, ko sem se poškodoval. Boljši je, nenehoma se stvari izboljšujejo, drugače igramo, kar se odraža tudi v rezultatih. Ljudski vrt je postal dejansko trdnjava, ki je ne pustimo zavzeti,« je priznal, da oživlja kariero v močnejšem Mariboru, ki ima pred seboj tudi zahteven evropski izziv. Povratni dvoboj 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Vojvodini v Novem Sadu je lahko nova stopnička v klubskem in njegovem napredku. »Možnosti so 50-odstotne, a imamo prednost gola. To ne bo ena od tekem, posebna bo, za pametne. Vemo, kaj nam prinaša, in vemo, da imamo kakovost. Ne bomo se zaleteli, igrali bomo tekmovalno in za rezultat. To je naša rdeča nit, na treningih jo utrjuje tekmovalnost skozi različne vaje, saj krepi in spodbuja razvoj,« je pogled usmeril proti Novem Sadu.