Vrhunski dosežek slovenskih skakalk

Avstrijka Marita Kramer je zmagovalka tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v avstrijskem Ramsauu. Najboljša Slovenka je bila Urša Bogataj na tretjem mestu, med deseterico pa sta s petim in šestim mestom končali še Ema Klinec in Nika Križnar. To so že pete stopničke za Bogatajevo, ki pa še nikoli ni zmagala.

Kramerjeva (261,0; 92,0/90,0 m) je zadržala prvo mesto po prvi seriji, prav tako je na drugem ostala Nemka Nemka Kathraina Althaus (256,9; 88,5/90), tudi Bogatajeva (253,3; 90,0/89,0 m) pa je bila na tretjem mestu že po polovici tekme.

Slovenski uspeh sta dopolnili še Ema Klinec (240,5; 88,5/84,5 m) na petem in Nika Križnar na šestem mestu (238,2; 93,5/96,0 m). V drugi seriji je nekoliko izgubila le Špela Rogelj (207,0; 86,0/78,0 m), ki je bila na koncu 17.

Od Slovenk sta v kvalifikacijah obstali Katra Komar in Maja Vtič.

Današnja tekma v Ramsauu je bila edina za skakalke na tem prizorišču; v svetovnem pokalu za ženske zdaj sledi premor do tekem na Ljubnem ob Savinji na zadnji dan tega in prvi dan prihodnjega koledarskega leta.