Vrhunska predstava slovenskih orlov v Planici: če bo tako na tekmi, bo to pravi praznik

Smučarji skakalci so v Planici opravili s kvalifikacijami za petkovo tekmo v poletih. Slovenci Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc so kvalifikacije končali na prvih treh mestih.

Lanišek je pristal pri 239 m, na koncu pa prejel 5,5 točke višjo oceno od svetovnega prvaka Timija Zajca, ki je bil celo dva metra in pol daljši. Zajc je svoj polet v zadnjem delu nekoliko skrajšal in pristal brez telemarka ter posledično prejel nižje ocene.

Slovensko slavje je dopolnil Domen Prevc, ki je pristal pri 230 metrih. Za njim sta se zvrstila najboljša letalca zime Avstrijec Stefan Kraft in Norvežan Halvor Egner Granerud, ki sta iz za mesto nižjega zaletišča poletela 222,5 in 220,5 m.

Med Slovenci sta se na tekmo uvrstila še Lovro Kos (216 m) in Rok Masle (212,5) z 20. in 24. dosežkom. Žak Mogel, Tilen Bartol, Jernej Presečnik, Matija Vidic, Rok Oblak, Maksim Bartolj in Patrik Vitez so zaostali za 30. mestom in s tem že končali sezono.

Tekma se bo v petek začela ob 15. uri. V soboto in nedeljo sta na sporedu še moštvena in posamična tekma. Letos te tekme predstavljajo novost, saj se je sezona smučarskih skokov prvič v zgodovini raztegnila v mesec april.