Vrhunec tridnevnega šova bo v Stožicah

Štiri kroge pred koncem kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu nič ni odločeno. Nastop na euru 2024 ima zagotovljen le gostiteljica Nemčija, od danes do torka bodo iskali pot proti šampionatu Evrope številni drugi. Tudi Slovenija, ki bo v soboto (18) lovila zmago s Finsko, in Škotska, ki si lahko v drevišnji (20.45) tekmi v Sevilli kot druga priigra nastop na gala plesu Uefe, ki bo naslednje leto ustavil čas med 14. junijem in 14. julijem.

Trening slovenske reprezentance na Brdu pri Kranju. FOTO: Leon Vidic

Le pet ekip si lahko matematično zagotovi nastop na EP že v 7. kolu kvalifikacij (od 10), ki bo na sporedu danes, jutri in v soboto – to so Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska in Škotska. Vsi preostali bodo morali v naslednjih tednih garati še bolj trdo kot omenjena peterica. Kakšne koli napovedi bi bile preuranjene: zgolj na današnjih devetih tekmah je skupno možnih 19683 različnih razpletov.

Spopad Hrvatov in Turkov

Sevilla: Španija – Škotska (danes, 20.45): Otočani vedo, kako poraziti favorizirane Špance, navsezadnje jim je na njihovem stadionu to uspelo z izidom 2:0 navkljub mizerni posesti žoge (68:32 v %). Zmagati v Andaluziji je vendarle nekaj povsem drugega, toda Škoti lahko vsaj poskusijo, navsezadnje lahko po brezhibnem nizu 5-0-0 igrajo povsem sproščeno in motivirano.

Španci bodo napadli goste v preverjeni postavitvi 4-3-3, z Gavijem v osrčju zvezne vrste in navezo Williams-Morata-Torres v napadu. Škoti stavijo na razigranega Scotta McTominaya, ki je nedavno osrečil Manchester United. Vrstni red: Škotska 15, Španija 9, Norveška 7, Gruzija 4, Ciper 0

Osijek: Hrvaška – Turčija (20.45): To bo že enajsta medsebojna tekma teh reprezentanc, ta čas je v vodstvu Hrvaška z nogometnim izidom 4-4-2. Selektorja Zlatko Dalić in Vincenzo Montella – nekdanji italijanski golgeter bo debitiral na turški klopi – imata več težav s poškodovanimi igralci, kljub temu se obeta na čudovitem stadionu v Osijeku fantastičen nogometni večer in pravi spektakel.

Pod drobnogledom bo učinek veteranske domače zvezne vrste Kovačić-Brozović-Modrić in morebiten šov turškega velemojstra Irfana Kahvecija, ki premore odlično tehnično znanje. Moštvi sta točkovno izenačeni, toda Hrvati so igrali eno tekmo manj. Vrstni red: Hrvaška in Turčija po 10, Armenija in Wales po 7, Latvija 0.

Ronaldo živa legenda

Amsterdam: Nizozemska – Francija (petek, 20.45): Evropska klasika je gotovo vredna ogleda, Francija bi si z morebitno šesto zaporedno zmago že zagotovila vozovnico za Nemčijo 2024. Francoski selektor Didier Deschamps računa na motiv Kyliana Mbappeja, četudi ta v zadnjem obdobju ne blesti. V zadnjih 13 tekmah je zbral 11 golov, toda 6 z bele točke, na zadnjih štirih ga ni primaknil.

Morda bo imel zvezdnik PSG drevi »lažje« delo, saj nizozemski selektor zaradi poškodb pogreša številna imena, kakršna so Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo in Memphis Depay. Vrstni red: Francija 15, Nizozemska in Grčija po 9, Irska 3, Gibraltar 0.

Porto: Portugalska – Slovaška (20.45): Tudi Portugalci želijo skočiti na vlak za Nemčijo že v petek in malokdo dvomi, da jim to ne bo uspelo. Selektor Roberto Martinez ima za seboj brezhibno začetno obdobje na klopi Portugalske, bilanca 6-0-0 z razliko v golih 24:0 ne potrebuje dodatnega komentarja.

Kdo si ne bi želel imeti v ekipi tolikšnega števila napadalnih asov, če omenimo le osmerico: Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo – živa legenda ima na računu že 201 nastop in 123 golov! –, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Felix, Rafael Leão, Goncalo Ramos? Vrstni red: Portugalska 18, Slovaška 13, Luksemburg 10, BiH in Islandija po 6, Liechtenstein 0.

Cristiano Ronaldo je živa legenda Portugalske. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Gladka zmaga Danske?

Ljubljana: Slovenija – Finska (sobota, 18): Najbolj dramatično dogajanje sobotnega dne bo nemara prav v skupini H, v kateri se borijo za dve mesti na euru 2024 štiri reprezentance, ki jih na lestvici loči pičla točka! Derbi kroga bo prav v Stožicah, kjer se bosta spopadli Slovenija in Finska. Kdo ve, kaj bo prinesel razprodani spektakel na severu Ljubljane, obe reprezentanci namreč kar kipita od samozavesti in motiva. Vloga favorita pripada Sloveniji, prvo tekmo v Helsinkih pa so dobili Finci.

København​​: Danska – Kazahstan (20.45): Tudi druga tekma večera bo odločala o marsičem. Zmaga gostiteljev naj bi bila naravna in že vnaprej pripisana Vikingom, kakršen koli drugačen razplet dvoboja bi pošteno premešal karte v skupini H, v kateri bo Kazahstan igral tudi še s San Marinom in obiskal Slovenijo. Vrstni red: Slovenija in Danska po 13, Finska in Kazahstan po 12, S. Irska 3, San Marino 0.