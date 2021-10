Vražje poskočni Jojo zdaj grozi še vragom

Slovenski nogometaši so po zadržani soboti v nedeljo leteli po igrišču: Josip Iličić je dosegel prva zadetka v sezoni za Atalanto in ji pomagal do visoke zmage s 4:1 nad Empolijem. Leo Štulac je podal za gol Federica Di Francesca v prvem polčasu, a vse je bilo v znamenju Iličića, ki mu je vodilni zadetek nesebično podaril Mario Pašalić, nato pa je po akciji z Luisom Murielom slovenski reprezentant lepo zadel z roba 16-metrskega prostora za povišanje vodstva. Iličić je imel v 68. minuti priložnost za hat-trick, a je zapravil enajstmetrovko s strelom prek vrat, že nekaj sekund pozneje je odšel n...