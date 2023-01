Vrag je vzel šalo, toda krimovke še upajo

Pri Krimu Mercatorju so že ob žrebu skupin EHF lige prvakinj vedeli, da jih čaka težko delo, in nikakor niso želeli priti v položaj, ko bi morali na zadnjih dveh tekmah proti favoritom skupine A reševati sezono. Zgodilo se je ravno to. Najprej bodo Ljubljančanke gostovale pri evropskem prvaku Vipers Kristiansand (4. februar), zatem sledi bržčas odločilna domača tekma s CSM Bukarešto. Kapetanka Barbara Lazović upa, da bo zasedba Dragana Adžića premor dobro izkoristila in se skozi šivankino uho prebila v izločilne boje.

Barbara Lazović ostaja optimistična. FOTO: Leon Vidic

Krim se je pred sezono okrepil in odkrito napovedal, da želi narediti korak naprej ter se prvič dokopati sklepnega turnirja v Budimpešti. Hkrati so se v klubu zavedali, da bosta nova ekipa in strokovni štab potrebovala nekaj časa, preden se bodo stvari sestavile v zmagovalni mozaik. Zaradi nekaj slabih rezultatov zdaj ne odloča več o svoji usodi. Celo dve zmagi ne jamčita napredovanja, a lahko ga prinese že zgolj ena točka ...

Dobro, da zadnjo tekmo igrajo doma

Vrag je vzel šalo. »V težki situaciji smo, ampak vse je še odprto. Zdaj imamo dva tedna časa, da se pripravimo na Vipers, potem še na Bukarešto. Zavedamo se, da sta to dve najbolj kakovostni ekipi v skupini, toda skozi sezono smo pokazali, da jima lahko pariramo. Jasno je, da se do konca ne bo vedelo, ali gremo naprej ali ne. Že od začetka smo poudarjali, da smo v zelo težki skupini. Imeli smo tudi nekaj spodrsljajev, če omenim domači tekmi proti Odenseju in Ferencvarosu. Te točke pogrešamo,« je razmišljala Lazovićeva, ki ostaja pozitivna: »Težko se je bilo pobrati po teh porazih, ampak proti Bietigheimu in Brestu smo pokazali, da si zaslužimo napredovanje.«

Trener Krima Mercatorja Dragan Adžić ima zahtevno nalogo. FOTO: Blaž Samec

Dobra stvar je, da bo Krim zadnjo tekmo odigral v nedeljo, 12. februarja, Brest pa že dan prej doma z Vipersom. Jasno bo, kaj bodo v Tivoliju lovile tigrice. Če sploh še kaj. Najbolj lahko obžalujejo, da imajo z Bietigheimom, ki bo za konec gostil odpisane Čehinje, slabši izkupiček. V Nemčiji so izgubile s 23:30, doma zmagale s 35:28, potem ko so vodile že za devet golov.

Na vrhu Romunke Vrstni red: CSM Bukarešta 21, Viper Kristiansand 19, Odense 14, Ferencvaros 12, Brest 11, Bietigheim 10, Krim Mercator 10, Banik Most 0.

Jim bo en sam zadetek pokvaril sezono? »V tistem trenutku o tem nismo razmišljale, ampak res je, vsak gol je lahko ključen. Težka sezona je za nami. Imeli smo smolo z žrebom. V naši skupini je samo Most nekonkurenčen, v drugi skupini bi se zlahka uvrstili naprej. Smo prenovljena ekipa z nekaj izkušenimi igralkami. Očitno ni bilo dovolj, da suvereno pridemo v osmino finala, toda upanje umre zanje in dali bomo vse od sebe, da ti zadnji tekmi odigramo kar najboljše in se uvrstimo naprej. Prvi teden dajemo poudarek telesni pripravi, v drugem bo v ospredju taktika. Morda je majhen plus, da sta si tako Vipers kot Bukarešta že zagotovila četrtfinale in morda ne bosta tako odločna, kot bi bila sicer. Se pa bojim, da bi Vipers za konec prišel v Francijo z drugo ekipo. Ne bi bilo prvič.«

Nočejo iskati izgovorov

Če Krim obtiči v skupini, bi bilo to precejšen udarec za ambiciozen klub. Domače lovorike so pač samoumevne in ne prinašalo zadoščenja. »To bi bil neuspeh, ampak obstajajo olajševalne okoliščine, o katerih sem govorila. Nočem iskati izgovorov, gremo na polno in bomo videli, kaj nam to prinese. Iz te sezone moramo potegniti najboljše in verjeti, da bo šel Krim v naslednjo takoj s polno paro naprej, saj bo okostje ekipe ostalo,« pravi kapetanka, ki se še ni odločila, ali bo podobno kot Darja Dmitrijeva in Jovanka Radičević (vrača se Nina Zulić) podaljšala pogodbo ali ne: »Pri 35 je leto in pol dolga doba, ne vem, ali bom še telesno zmogla.«