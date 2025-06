Vodstvo UAE je dobro, ko ima Tadeja Pogačarja

Simon Yates (Visma Lease a Bike), ki so ga včeraj v Rimu okronali kot zmagovalca 108. dirke po Italiji, še dan prej niti sam ni pričakoval, da bo končal na vrhu. Njegovo rožnato slavje je zasluženo, četudi sta mu ga v veliki meri omogočila nespametna tekmeca Isaac del Toro (UAE) in Richard Carapaz (Education First). Slovenski navijači, ki so po odstopu v 16. etapi v njihovi družbi pogrešali Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), pa bodo pozornost zdaj preusmerili proti Touru.

Zdi se, kot da letošnji Giro na cilju v Rimu ni več ista dirka, ki se je 9. maja začela v Draču na albanski obali in je v 14. etapi obiskala tudi Goriška brda in Novo Gorico. Na štartu sta za malodane edina kandidata za zmago veljala Roglič in Juan Ayuso (UAE).

Isaac del Toro in Richard Carapaz sta v boju za zmago drug drugemu skopala jamo. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Njuni kalvariji sta se začeli s padcema v makadamski 9. etapi v Toskani, končali pa z odstopoma v zadnjem tednu dirke. Zasavski orel je zablestel z 2. mestom v vožnji na čas v Tirani in dvema dnevoma v rožnati majici, Španec pa je dobil 7., prvo gorsko etapo. Vendar vloge papirnatih favoritov nista prenesla na italijanske ceste, na katerih je največ pokazal del Toro, ki je 11 dni nosil rožnato majico in v velikem slogu dobil 17. etapo.

Zdelo se je, da ima 21-letni mehiški bikec ob krstnem nastopu na Giru zmago na dlani, preživeti je moral še 20. etapo, v katero je šel s 43 sekundami prednosti pred Carapazom in 1:21 pred Yatesom. Skupaj z vodstvom ekipe UAE je ocenil, da je edina prava grožnja 32-letni Ekvadorec, ki se je del Tora neuspešno poskušal otresti na vzponu na Colle delle Finestre. To je bil račun brez Yatesa, ki je na najboljši način izkoristil petelinjenje špansko govorečih tekmecev.

Primož Roglič ni ponovil zmage iz leta 2023, je pa pred odstopom v 16. etapi dva dneva nosil rožnato majico. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Del Toro je bil tako zatopljen v sledenje Carapazu, da je prenehal vrteti pedale, ko je to storil njegov tekmec. Medtem mu je rožnata majica polzela iz rok, izgubil jo je v trenutku, ko je Yatesa na cesti pričakal zlata vredni pomočnik Wout van Aert, s pomočjo katerega si je v zaključku prikolesaril neulovljivo prednost.

Vodstvo ekipe UAE je upravičevalo del Torove poteze, vendar so s tem prepričali malokoga v kolesarskem svetu. Zmagovalec Toura 2018 in veliki Rogličev tekmec z Gira 2023 Geraint Thomas je slikovito zapisal, da bi njegov petletni sin vedel, da to ni bil pravi način za obrambo rožnate majice.

2. zmago na tritedenskih dirkah je slavil Simon Yates, ki je leta 2018 dobil Vuelto

Zanimivo za gledalce, stresno za kolesarje

»Na dirki se je od Albanije vse premešalo, to je bil za gledalce izjemno zanimiv Giro, za tekmovalce pa izjemno stresen,« pa je nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret ocenil dogajanje za Delo.

»Del Toro se je domala vso dirko vozil fantastično, ne bi mu bilo treba izgubiti majice. UAE ima dobro vodstvo, če ima v ekipi Tadeja Pogačarja, ki morebitne napake popravlja s svojimi odločitvami in močjo. Tokrat niso znali sestaviti prave taktike, morda bi bilo dovolj že to, če bi mu naročili, naj ostane miren in nadaljuje v svojem tempu. Če se s Carapazom ne bi zaustavljala, si Yates ne bi prikolesaril velike prednosti, s tem bi najbrž izničila tudi genialno van Aertovo potezo. Po takšnem razpletu se odpre vprašanje, ali so to storili namenoma in kdaj bo imel izjemni del Toro spet takšno priložnost,« je nadaljeval Ropret, ki je bil kritičen tudi do tega, da je Roglič odstopil po štirih padcih. »Žalostni smo ko pade, a v Rogliča so investirali milijone, ob tem pa niti enega evra v njegovo znanje, to jih drago stane. Eddy Merckx je nekoč dejal, da kolesarstvo ni loterija, če imaš znanje, izpelješ dirko, če ga nimaš, je pač ne. Srečo imajo vedno tisti, ki obvladajo kolo, smolo tisti, ki ga ne. Primož enostavno ne more imeti toliko smole,« je povedal gorenjski strokovnjak, ki 35-letnega Kisovčana vendarle šteje med kandidate za vrh na Touru, ki se bo 5. julija začel v Lillu.

»Pogačar bo gotovo prišel dobro pripravljen, Rogličeve poškodbe najbrž tudi niso bile tako hude, da bi ovirale njegove priprave, je pa vprašanje, kako se po toliko padcih odzove psiha,« je še dejal Ropret.