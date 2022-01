Vlhova tretjič po vrsti snežna kraljica Sljemena, Bucikova med deseterico

Slovakinja Petra Vlhova je tretjič po vrsti zmagala na slalomu za svetovni pokal na Sljemenu. Drugo mesto je pripadlo Američanki Mikaeli Shiffrin (+0,50), ki je prvič stopila na oder za zmagovalke po okužbi z novim koronavirusom, tretja pa je bila Avstrijka Katharina Liensberger (+2,11). Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik na osmem mestu.

Od treh finalistk sta točke osvojili dve Slovenki. V finalu se je od Slovenk prva spustila po progi Neja Dvornik, ki si je drugo vožnjo zagotovila z 29. izhodiščem. Dvornikova ni izpustila priložnosti iz rok ter je smučala od starta do cilja za prve točke v letu 2022. Dvornikova je v finalu pridobila enajst mest, tekmo pa je končala na 18. mestu (+4,27).

Zagreb oziroma Sljeme bo v sredo prizorišče še moškega slaloma, tudi z dvema Slovencema na startu, Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom, ki bo prvič tekmoval po težavah s hrbtom. Vremenska napoved z vetrom in padavinami ni najboljša. Karavana alpskih smučark se bo preselila v Slovenijo, kjer bo Kranjska Gora v soboto in nedeljo prizorišče Zlate lisice, ki se je na Gorenjsko preselila tretjič po vrsti zaradi pomanjkanja snega v Mariboru.