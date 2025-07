Vladimir Fedosejev zmagovalec šahovskega turnirja v Bielu

Z indijskim finalom med izkušeno 38-letno Humpy Koneru in pol mlajšo Divyo Deshmukh se je zaključil skoraj mesec dni trajajoči šahovski svetovni pokal za ženske v Batumiju. Finalistki sta po dveh remijih v standardnem tempu za končno odločitev potrebovali še dve partiji podaljškov s skrajšanim časom za razmišljanje.

Edina odločena partija je bila zadnja četrta, v kateri je Divya s črnimi figurami v trdnjavski končnici kljub silovitemu odporu ugledne tekmice realizirala prednost in si zagotovila zmago. Z njo si je priigrala 50.000 dolarjev nagrade, naslov moškega velemojstra in uvrstitev na turnir kandidatk prihodnje leto.

Diagram (30. 7.) FOTO: Šzs

Beli na potezi Divya – Harika, Batumi 2025 Kako je bela razbila položaj črnega kralja in si zagotovila odločilno prednost? REŠITEV: 1.Lxg7! Txg7 2.Txg7+ Dxg7+ (2…Kxg7 3.Kh1+ Kf7 4.De5 Tg8 5.Df5+ itd.) 3.Kf1 Lxc3 4.Txg7+ Lxg7 5.Dxc6 z zanesljivo zmago v nadaljevanju.

Finalistki sta bili v polfinalu boljši od favoriziranih kitajskih tekmic, s čimer sta morda napovedali resen napad na veliko desetletno prevlado igralk iz te države v ženskem svetovnem vrhu. Koneru je izločila prvo nosilko turnirja Lei Tingjie, Divya pa letošnjo izzivalko svetovne prvakinje Tan Zhongyi. Tudi sicer je morala nova zmagovalka na poti do največjega uspeha svoje mlade kariere prehoditi zahtevno pot, na kateri so ji stale kakovostne nasprotnice – letošnja evropska prvakinja, Srbkinja Teodora Injac v 3. krogu, druga nosilka Zhu Jiner v osmini finala in v četrtfinalu še ena izkušena rojakinja, Harika Dronavalli. Njena zmaga je zato povsem zaslužena, predstavlja pa še eno v nizu izjemnih uspehov indijskega šaha v zadnjem obdobju.

Do zmage v zadnjem krogu

Še en podvig v uspešnem letu je uspel tudi slovenskemu predstavniku Vladimirju Fedosejevu, ki je zmagal na zaprtem turnirju v Bielu. Tekmovanje s častitljivo tradicijo v zadnjih letih poteka v kombiniranem formatu standardnega, pospešenega in hitropoteznega tempa ter različice naključnega šaha. Čeprav je trajal napornih 11 dni, je končna odločitev padla prav v zadnjem krogu.

V njem je Fedosejev z belimi figurami po dobri otvoritveni pripravi po 32 potezah prisilil k vdaji dotlej vodilnega velemojstra iz Združenih arabskih emiratov, Salema Saleha. Z enakim izkupičkom točk sta na vrhu končala Fedosejev in Indijec Aravindh, prestižna zmaga pa je zaradi boljšega dodatnega kriterija pripadla našemu igralcu. Kot je priznal, si je na turnirju privoščil kar nekaj napak, vseeno pa je bil vseskozi blizu vrha, na koncu pa je izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila. Še posebej uspešen je bil v obeh hitrih disciplinah, saj si je v pospešenem tempu delil prvo mesto z Aravindhom, medtem ko je v hitropoteznem prevladoval ter zmagal s točko in pol naskoka pred najbližjima zasledovalcema.