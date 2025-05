Vladar prvega tedna Gira: Pedersen blesti, Roglič diha za ovratnik

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Mads Pedersen (Lidl Trek) sta prvi imeni uvodnega tedna 108. dirke po Italiji, sta tudi edina, ki sta na njej nosila rožnato majico vodilnega. Ta čas je ta na širokih ramenih 29-letnega Danca, za katerim je izjemen prvi del sezone 2025. Nagrado za to je dobil v obliki dosmrtne pogodbe z ekipo Lidl Trek. Pedersen še zdaleč ni neznano ime v poklicni karavani, to je bil za mnoge do 29. septembra 2019, ko je na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru pripravil senzacijo. V dežju in mrazu so 10 km pred ciljem noge »eksplodirale« vročemu nizozemskemu favoritu Math...