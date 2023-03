Tretji koledarski mesec v letu ponavadi v Zgornjesavski dolini zaokrožita odmevni športni prireditvi: pokal Vitranc in planiški finale sezone v smučarskih skokih. Letos je zgodba še bolj pestra, saj imamo prvič doslej na slovenskem snegu svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. In ko se bo nad njim v nedeljo spustil zastor, se bo začelo odštevanje do velike dvodnevne predstave na podkorenski strmini. Letošnji pokal Vitranc bo že 62. doslej.

Gre za eno od klasik sezone, že vrsto let posebej čislano med izbrano smučarsko smetano. Nekoč je zdaj že upokojeni avstrijski šampion Marcel Hirscher veleslalomsko progo na tem prizorišču ocenil kot eno najlepših v koledarju svetovnega pokala, strmina je prav posebna in s 400 m višinske razlike predstavlja izziv tudi največjim mojstrom. Kot nam je včeraj ob temeljitem ogledu proge dejal dolgoletni vodja tekmovanja Aleš Vidic (po zdravstvenih težavah ga je v tej vlogi zamenjal legendarni smučarski trener Janez Šmitek), je več višinske razlike v sezoni le še na veleslalomu v Alti Badii.

Vzneseni prireditelji ničesar ne prepuščajo naključju, priprave prizorišča so se lotili že takoj po koncu tekmovanja za zlato lisico, torej v prvi polovici januarja. Želja je ostati na koledarju tudi za v prihodnje, najraje prav v tem terminu drugega konca tedna v marcu. »Nekoč smo imeli tekmo v tretjem decembrskem vikendu in če bi ostali pri tem, danes pokala Vitranc ne bi več imeli,« je prepričan Srečko Medven, generalni sekretar tekmovanja, in ob tem pristavi: »Tekma v marcu je za nas idealna. To je obdobje proti koncu zimske sezone, ni več počitniškega časa, snega pa je dovolj. In če res ne bo kakšnega presenetljivega zasuka, pokal Vitranc ne bo šel iz Kranjske Gore. Pa četudi pred vrati svetovnega pokala nastaja vrsta tistih, ki bi radi imeli tekmo.«

V novi sezoni tudi slalom

V letošnji izvedbi bosta 11. in 12. t. m. na sporedu dva veleslaloma, naslednjič, torej v sezoni 2023/24, se prizorišče vrača h klasičnemu paketu z veleslalomom v soboto in slalomom v nedeljo. Lepo bi bilo, ko bi se razširil nabor domačih kandidatov za odmevno uvrstitev, toda z izjemo Žana Kranjca realno še nekaj časa ne bo resnih tekmecev Marcu Odermattu, Henriku Kristoffersnu, Marcu Schwarzu in drugim asom.

Se pa Kranjska Gora z novo županjo Henriko Zupan kot tudi novo v.d. direktorico lokalne turistične organizacije Elizabeto Skumavc veseli vrnitve bogatega spremljevalnega utripa, ki ga v dobi pandemije pač ni bilo. In tako bo središče kraja oživelo že na petkov večer na dobrodelni tekmi v spomin na Draga Grubelnika, ki ji bo nato sledil koncert priljubljene glasbene skupine Big Foot Mama.