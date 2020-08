Virus ni ustavil golfistov: Ulaga osvojil Bad Kleinkirchheim

Igra in druženje

Serija turnirjev After job 9 do konca oktobra:

18. 8. AJ9 Powered by Bad Kleinkirchheim,

25. 9. AJ9 Pozdrav poletju z DJ Jocom Powered by Healy

1. 9. AJ9 "Green Jacket Legend" Powered by Vzajemna

8. 9. AJ9 Powered by kriptovalute.si & Imperio Mexicano

15. 9. AJ9 Powered by Volvo & Summit Leasing

29. 9. AJ9 & 7. navtični BYC open

Serija turnirjev After job 9 se je nadaljevala s turnirjem Vzajemci na golfu Trnovo, kjer je slavil(18 bruto). Na dalmatinskem After job turnirju je slavil(17 bruto), na turnirju kriptovalute.si pas 17 bruto. Naslednji After job 9 Powered by Bad Kleinkirchheim bo v torek, 18. avgusta, na golfu Trnovo., ki vodi hotel Kolmhof, je ponosen, da se je Bad Kleinkirchheim umestil na svetovni golfistični zemljevid: Napovedal je ponovno organizacijo After job 9 tedna golfa v prvem tednu oktobra tudi letos. Igralci bodo lahko trenirali na tamkajšnjem igrišču za petkov dogodek, nato pa odigrali Kolmhof turnir v soboto.Ustanovitelj projekta After job 9 ​je povedal: »Turnirji After job predstavljajo inovativen pristop v igri golfa tako doma kot v tujini. Ponosen sem, da so golfisti prepoznali prednost odigranih turnirjev na 9 luknjah, zdaj že na veliko igriščih po Sloveniji. Ne skrivam ambicij, da bi se tovrsten način igre in druženja prijel tudi v tujini.«Turnirji naj bi se jeseni razširili v Lipico in sosednjo Italijo, če bodo razmere zaradi epidemije koronavirusa to dopuščale.