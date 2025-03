Viking je odnesel domov lep plen iz Kranjske Gore

Pokal Vitranc je pod streho, bojazen vseh odgovornih za tekmo o morebitnih težavah ali celo odpovedi dogodka – to bi se zgodilo drugič zapored in bi bila tako prihodnost tekmovanja močno vprašljiva – se le ni uresničila. Obe tekmi, veleslalomska in slalomska, sta pripadli znanemu junaku Kranjske Gore, norveškemu vikingu Henriku Kristoffersnu, tekmovalna kriza našega aduta Žana Kranjca pa se očitno nadaljuje. Nedeljski slalom je spet razgrnil hudo luknjo pri slovenski reprezentanci: nastopil je le novinec v svetovnem pokalu Miha Oserban in po napaki predčasno sklenil tekmo že na prvi progi.

Pred Žanom Kranjcem sta še dva veleslaloma do konca sezone: na Norveškem ter na finalu svetovnega pokala v ZDA.

Tri leta so naokrog od tistega sanjskega dne, ko se je Kranjec podpisal pod največji uspeh svoje športne poti – srebrno olimpijsko kolajno. Tudi po njej se je uvrščal na stopničke tekem svetovnega pokala, nazadnje v uvodnem delu te sezone, v Beaver Creeku (ZDA) je bil na visokem 3. mestu. Iz zornega kota s pogledom na njegovo bero dveh najodmevnejših tekem, te vitranške s 16. mestom in tiste pred kratkim na svetovnem prvenstvu, ko je bil 11., je omenjeni dosežek z ameriškega snega prav sanjski.

Henrik Kristoffersen se na Gorenjskem imenitno počuti.

»Takrat sem res odlično smučal, po vrnitvi v Evropo pa sem vedno imel občutek, da mi nekaj manjka. Morda sem se celo preveč spraševal, kaj je narobe, pa pravega odgovora ni bilo,« je razmišljal v izteku podkorenske strmine, ko je ne glede na zanj novi slab dosežek užival v podpori glasnih 6000 gledalcev, kolikor se jih je zbralo prvi dan največjega dogodka v moškem alpskem smučanju pri nas. Skoraj toliko jih je pospremilo tudi nedeljski slalom, skupen obisk prek 11.000 navzočih je potrdil, da kranjskogorski dogodek ostaja med odmevnejšimi v svetovnem pokalu. Nedosegljivi so pač Kitzbühel, Wengen, Adelboden in Schladming.

Henrik Kristoffersen je že šestič stal na najvišji kranjskogorski stopnički.

Prireditelji so imeli izjemno zahtevno delo pri pripravi proge, Andrej Rečnik, vrsto let vodja teh nalog pri Zlati lisici, in zdaj lojalen sodelavec kranjskogorskih kolegov, nam je potrdil, da tako težavnih razmer, ki so nastale po petkovih padavinah, ne pomni. »Proge pa nista uničila niti dež niti tisti novi sneg, tekma je bila pravična,« je strnil misli naš edini finalist. Ob Kranjcu sta na tekmi štartala še 18-letni up Miha Oserban iz priznane smučarske šole v Črni na Koroškem ter Anže Gartner, član prav tako tradicionalnega škofjeloškega kluba, toda za oba je ostal nastop med izbranih 30 le predaleč. Slednji je bil 57., Korošec je v obeh dneh z odstopom predčasno sklenil tekmo.

Žanu Kranjcu ni šlo po načrtih. FOTOGRAFIJE: Borut Živulovič/Reuters

Kranjec? Zdaj zanj sledi nekaj dni treninga, predvidoma prav na tej podkorenski strmini, na vrsti sta namreč še dva veleslaloma, najprej čez dva tedna v Kvitfjellu na Norveškem in nato na finalu sezone v Sun Valleyju onstran Atlantika. Prav ti dve postaji bosta tudi določili lastnika kristalnega globusa v veleslalomski razvrstitvi, udarna kandidata sta Švicar Marco Odermatt in Norvežan Henrik Kristoffersen.

11.000 gledalcev se je v dveh dneh skupaj zbralo na letošnjem tekmovanju za pokal Vitranc

Slednji se je veselil zmage prvi dan 64. pokala Vitranc, nato pa še v nedeljskem slalomu, tako da ima zdaj že šest prvih mest na kranjskogorskem snegu – prvič je bil tu na najvišji stopnički pred natanko desetletjem. V Sloveniji se vedno znova odlično počuti, o tem smo se prepričali tudi, ko je nastopil nekoč nastopil na blejskem dobrodelnem turnirju v golfu našega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. In tudi vodilnemu smučarskemu asu Odermattu se nariše nasmeh na obraz ob omembi naše dežele: v Kranjski Gori je namreč 9. marca 2019 prvič stal na odru najboljših treh v svetovnem pokalu. Odtlej je njegova pot šla le še navzgor in zdaj 3. mesto, tako kot na to kranjskogorsko soboto, zanj ne predstavlja več presežka.

Gledalci so v Kranjski Gori že tradicionalno poskrbeli za lepo vzdušje.

Pomembno pa je, da tako kot številni asi iz tujine spoštuje to prizorišče. In z njim tudi trud omenjeni, ki so pripravili lepo tekmo. Obljubljajo, da bo tako tudi čez eno leto, ko bo pokal Vitranc na koledarju en teden pozneje, 7. in 8. marca.