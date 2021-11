Mariborčani so v 16. krogu 1. SNL preživeli gostovanje v Ljubljani pri Bravu in opravili veliko delo. Premagali so enega od tekmecev za vrh z 2:0, dosegli že četrto zaporedno zmago brez prejetega gola, niz tekem brez poraza podaljšali na sedem in zadržali korak z vodilnimi Koprčani. Ti so v obalno-kraškem derbiju še drugič v tej sezoni z 1:0 strli Sežančane. Navdušili so tudi Radomljani, ki so premagali Celjane in trenerju Simonu Sešlarju zadali prvi poraz. Prvaki Sobočani so bili v 9. krogu zadnji, ki so premagali vijolične. Potem jih je v vlogi vršilca dolžnosti trenerja prevzel Radovan Kar...