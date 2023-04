Vijolični stroj za gole ne miruje

»Maribor je tehnično boljši,« trenerju Gorice Edoardu Reji ni bilo treba na dolgo in široko razlagati o tem, zakaj je v 29. krogu 1. SNL prišlo do visokega poraza z 0:3. Pa največji tehnični virtuoz Josip Iličić sploh ni igral. A je slavni zamejec izpustil glavni razlog: vijolični biser Žan Vipotnik je zabil vse tri gole. Enaindvajsetletniku iz Slovenskih Konjic gre vse od nog, če kakšen strel ne usmeri v mrežo, mu pri tem pomaga tekmec. Kot mu je pri prvem golu nesrečni domači vratar Matevž Dajčar. Ta je pozneje ubranil enajstmetrovko Marku Toliću.

Koliko golov bo zabil Vipotnik, kdo ga sploh lahko ustavi? Zdi se, da ima vijolična številka 77 v nogah do milimetra natančno ročico na igralni konzoli. V Novi Gorici je v svoji 24. tekmi v sezoni ujel lanski učinek Ognjena Mudrinskega. Njegov učinek je še toliko bolj impresiven, ker je strelski niz začel šele v 11. krogu in prav proti Gorici. Zdaj lovi Klitona Bozga, ki je edini mariborski najboljši strelec 1. SNL z več kot 20 goli v sezoni. Priljubljeni Albanec je v sezoni 1999/2000 zabil 24 golov.

Ognjeviti v Novi Gorici

Vipotnikov ritem golov je sicer še daleč od Štefana Škaperja. V sezoni 1994/95 je Prekmurec naslov najboljšega strelca osvojil s povprečjem gola na tekmo – 25:25. Sezono prej je zabil 0,88 gola na tekmo (26 tekem, 23 golov). Še dva Olimpijina »zlata čevlja« sta pred mladim Vipotnikom – Zoran Ubavić je v prvi sezoni v povprečju zabijal 0,85 gola na tekmo (34/29), Ermin Šiljak pa v sezoni 1995/96 0,8 gola na tekmo (35:28). A je tudi res, da je Vipotnik od svojega prvega gola v sezoni povprečno zabijal gol na tekmo, 17:17.

Olimpija v 5. minuti odločila tekmo Izidi 29. kroga: Olimpija – CB24 Tabor 1:0 (Anes Krdžalić 5.), Gorica – Maribor 0:3 (Žan Vipotnik 14., 59., 62.), Koper – Bravo 1:0 (Ivan Novoselec 26; rdeči karton: David Flakus Bosilj, Bravo 36.), Celje – Kalcer Radomlje 1:1 (Aljoša Matko 15.; Madžid Šošić 50.), Domžale – Mura večerna tekma. Pari 30. kroga: Maribor – Koper, CB24 Tabor – Domžale, Radomlje – Gorica (vsi 8. t. m.), Bravo – Olimpija, Mura – Celje (oba 9. t. m.).

Vsak Vipotnikov gol več sproža sladko skrb več. Maribor potrebuje milijone evrov. Takoj in ne, ko bo, če bo ... Pri zagrebškem Dinamu, na primer, če bo dobil status favoriziranega igralca, ki ga je treba izbrusiti za veliko sceno in za prodajo z debelim zaslužkom. Trenutno naj bi bil Vipotnik na voljo za od tri do štiri milijone evrov. Novi Dinamov odločevalec v športni piramidi, nekdanji hrvaški reprezentant in nekdanji član Milana ter Interja Dario Šimić je Vipotnika pozorno gledal v Novi Gorici.