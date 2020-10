Vijolični prepočasni, da bi pospešili igro

Aluminiju vrnili točki za beg z dna

Vrstni red Prve lige Telekom Slovenije: Mura 13, Bravo 10, Maribor, Olimpija in CB24 Tabor po 9, Domžale in Celje po 8, Koper 6, Aluminij 5, Gorica 4.

Zanimivo bo videti, kako je reprezentančni premor vplival na razmerja sil na prvenstvenem odru. Nogometni prvoligaši bodo namreč ta vikend po dveh tednih prvenstvo nadaljevali s tekmami 7. kroga. Ta prinaša derbi med Olimpijo in prvakom Celjem, ta bo jutri v Stožicah. Prvi tekmi v Kopru in Novi Gorici bosta že danes, v nedeljo pa še v Sežani in Murski Soboti.Koper je močnejši, kot je bil pred dvema tednoma, Domžale so po začetnem jurišu v leru. Oboji so podobni, težko so premagljivi, a tudi zmagujejo oziroma zmagovali bodo na tesno. Koprčani so osvojili manj točk od pričakovanj, Domžalčani so v mejah, a že po tekmi bo lahko vse obratno: da bo imel Koper dovolj točk, Domžale premalo.Goričani so se sestavili, a velika uganka so Mariborčani. Nitise ne zaupa več toliko kot pred njegovim prihodom in tudi Maribor še ni odigral dobre tekme. Na roko jim ni šel niti premor,je okužen,se ukvarja s selektorjem namesto s tem, kako bi zabil gol, da ne bi naslednjo sezono morda že trkal na vrata Domžal. Dobra stvar je, da se je trenerski štab lahko posvetil dvigovanju forme. Če izgubijo še njega, potem je bolje, da začnejo okrepitve iskati v rudniku. V seštevku je Camoranesijeva težava enaka, kot sta jo imela njegova predhodnika: prepočasni igralci, zato prepočasna igra.Domačinski Tabor – na vseh tekmah v Sežani je zmagal – je močno oslabljen. Brez dveh pomembnih mož, ki sta steber agresivne igre na nož,in, imajo Sežančani manj manevrskega prostora za taktične preobrazbe. Za derbi moštev z vrha lestvice imajo sicer dovolj mož, a premalo za 90 minut visokega ritma. Naziv derbi pa razgalja 1. SNL in ni dodana vrednost za prvenstvo.Nova Olimpija in prenovljeni prvak. Ljubljančani so bolj prenavljali, a Celjani so izgubili dva najboljša moža. Pri Olimpiji se stvari postavljajo na pravo mesto, pravita poraženca minule sezone trenerin športni direktor. Prav imata, Olimpija je v velikem derbiju pokazala več kot Maribor, a težava najboljših slovenskih moštev je, da so drugi (še) boljši. Celjski trenerje imel v premoru skupaj več igralcev kot Skender in je lahko še bolj uigral zasedbo, ki je s prihodom nekdanjega reprezentanta in tudi akterja na zadnji šampionski tekmi v Olimpijinem dresudobila pomembnega moža.Pritožbena komisija pri Nogometni zvezi Slovenije si je privoščila precedens. Aluminij je nagradila z vrnitvijo dveh točk, čeprav je zavestno kršil pravila, s čimer je načel verodostojnost komisije in tekmovanja. Mimogrede, v Italiji so Napoliju odvzeli točko, ker ni prišel na tekmo v Torino v povsem drugačnih okoliščinah in veliko bolj nevarnih za zdravje. Dvoboj je preizkušnja moči ter zmožnosti za domači tabor in trenerja. Aluminij je zelo zanimiv, če ga sestavljajo pretežno slovenski fantje.