Vijolični iščejo prave moške

Slovensko nogometno prvenstvo bo vstopilo v novo poglavje: Mariborčani bodo po slovesu od Evrope po evrogolu s škarjicami Hrvata v dresu Cluja Lovra Cveka začeli lov za tekmeci v 1. SNL. A novemu začetku že takoj grozi nov zdrs: v 7. krogu bodo jutri gostovali pri Muri v Fazaneriji, medtem ko bo vodilna Olimpija s 14 točkami naskoka pred njimi že danes gostila Radomlje. Sobotna večerna tekma bo prav tako zanimiva: Domžale – Koper.

Za dva mariborska koraka naprej na prvenstveni fronti velja stopiti še enega nazaj. Vijolični so pod taktirko Radovana Karanovića potrdili 16. šampionsko zvezdico, a tudi končali preizkus, ki je imel slabo nadaljevanje. Zdajšnji trener Damir Krznar je pred obiskom Fazanerije ocenil zadnji evropski nastop: »Napredovanja si nismo zaslužili, ker nismo bili dovolj pogumni. Obrambno smo delovali dobro, a več bi lahko storili v napadu, če bi bili bolj odločni in samozavestni. Ko smo prebili prvo linijo, smo zlahka prihajali v območje zaključkov. A nismo imeli razpoloženega igralca, ki bi rekel, daj mi žogo, zadržal jo bom in ustvaril priložnost. Manjkalo je moškosti, poguma.«

Trenerjeva analiza pije vodo in nazorno kaže, čemu se bodo Mariborčani posvetili: taktiki in selekciji z daljšim procesom dozorevanja. Naloga ne bo lahka, kakovost posameznikov je omejena v primerjavi z zasedbo, ki je še pred tremi meseci brez pretiranega znoja opravila s Prekmurci. »Mura je naš problem. V prvenstvu že zamujamo in ne smemo si več dovoliti spodrsljaja. Čez noč moramo postati moški. Kdor ne bo mogel prevzeti odgovornosti in s tem tveganja, ne bo mogel nadaljevati zgodbe z nami. Imamo dober kader, s katerim pa bo treba delati,« je 50-letni Zagrebčan napovedal bolj napadalni Maribor.

Tudi Mura pod pritiskom

Tudi soboški črno-beli, ki premorejo močnejšo zasedbo, so pod pritiskom. Za vodilnim že debelo zaostajajo, a ne smejo si privoščiti, da bi imeli preveč tekmecev v bitki za vrh lestvice in za Evropo. Olimpija je ušla, za tri preostale vstopnice bo bitka huda, ob upoštevanju vrnitve Mariborčanov in stabilnosti Koprčanov. Mirlind Daku je vse bolj podoben strelcu, kakršnega pogreša trener Damir Čontala. Kosovec medtem pogreša vidnejši učinek Luke Bobičanca, Žige Kousa ... »Zmage, kot je bila v Šiški, brez prejetega gola in z veliko odrekanja, so najslajše. Napadalci so bili tudi prva obrambna linija, zato se je okrepila taktična disciplina,« je trener Mure nakazal zasuk k bolj previdnim, a tudi bolj stabilnim igram. Derbi na naposled nogometni Fazaneriji bo še en preizkus zrelosti.