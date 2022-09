Vijolični bi, kar imajo zeleno-beli

Glavni neznanki do ponedeljka raztegnjenega 8. kroga 1. SNL, ki sta ga že včeraj odprli tekmi v Novi Gorici in Kopru, sta naslednji: bodo Mariborčani, razbremenjeni evropskih naporov in rezultatskih pritiskov po soboški vrnitvi med žive, naposled ujeli ritem zmag in ali bodo zeleno-beli Ljubljančani nadaljevali zmagovalno serijo, ki traja že sedem tekem? Maribor gosti Tabor, Olimpija Domžale, zadnje dejanje pa pripada drugemu lokalnemu derbiju v tem krogu. Vijolično taktično kulturo zdaj narekuje trener Damir Krznar in ima tudi slabost: v njej ni kombinatorne igre z ustvarjalno posestjo žoge. Eno brez drugega v Evropi ne gre. A Mariborčani še niso opustili možnosti, da bi lahko ujeli 14 točk zaostanka za Olimpijo. »Ne vidim razloga, da zdaj ne bi šlo navzgor,« je prepričan prvi mariborski strelec (5 golov v vseh tekmovanjih) Roko Baturina, ki bo najbrž dobil pomoč v napadu. Nogometna zveza Slovenije je registrirala Nigerijca Ishaqa Kayodeja Rafiuja, čigar prvi poskus selitve v Ljudski vrt je imel preveč stranpoti. Sedem zmag so vijolični nanizali v ligaških dvobojih s Sežanci, ki so v prejšnjem kolu prejeli zaušnico Šiškarjev (0:4). Polom odraža realnost kluba z najmanj potencialov v 1. SNL, ki pa s spretnimi kadrovskimi manevri in trenerskimi prijemi Dušana Kosića mešajo štrene takrat, ko jih ne pričakuje nihče.

Vse manj presežka

Prav na presenečenje upajo Olimpijini tekmeci. A kako naj jo mladi Domžalčani s Simonom Rožmanom na trenerskem stolčku sploh lahko zagodejo zeleno-belemu zmagovalnem stroju s slogom Albert Riera? Že v preteklem krogu so bili Domžalčani kljub porazu v končnici zelo daleč od uspeha proti Koprčanom. Riera v hodu ustvarja močno Olimpijo, vzgaja in brusi najbolj nadarjene in še opravlja selekcijo, ki ima vse manj nepotrebnega presežka (odšel je tudi Marin Pilj, še eden iz paketa igralcev nekdanjega trenerja Dina Skenderja). Po sanjskem nizu zmag je zdaj v ospredju vprašanje, kdo bo prvi končal niz zmag.

Krog zapirata Radomlje in Bravo Pari 8. kroga: Koper – Celje, Gorica – Mura včeraj, danes: Maribor – CB24 Tabor (17.30); nedelja: Olimpija – Domžale (20.15); ponedeljek: Kalcer Radomlje – Bravo (17.30).