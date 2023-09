Vijolična uganka: rezanje glav, da ali ne?

Brez revolucij je minil minuli konec tedna v 1. SNL, a to še ne pomeni, da je vse v najlepšem redu. Prvoligaški ritem je prešel v sprint, že danes in jutri bodo namreč tekme 10. kroga, prvega v drugi četrtini prvenstva, v katerem bodo oči navijačev jutri uprte v Ljudski vrt in Stožice. Današnji spored je manj privlačen, a obenem nič manj razburljiv. Le vodilni Celjani lahko še povečajo prednost na lestvici.

Rogaška Slatina: Rogaška – Bravo (danes, Alen Borošak, 15): Z današnjo tekmo se za Slatinčane začenja obdobje resnice: ali bodo šli na lestvici proti varni sredini ali pa se bodo nizale stresne tekme. Z bojevniško držo in nekaj več spretnosti bo še šlo, le z znanjem in nenehnim tarnanjem o tem, kako jih je krovna organizacija oškodovala ali zavedla, ne. Šiškarji imajo kljub mladosti dovolj talenta in znanja za začasni skok na 2. mesto.

Celje: Celje – Aluminij (Anže Jerić, 17.30): Zastoj v sproščenosti in igrivosti Celjanov je viden. Kidričani ga lahko izkoristijo le, če so pozabili na vse nesrečne razplete, v katerih so si zaslužili vsaj točko. Položaj na lestvici naj ne zavede.

Domžale: Domžale – Mura (Matej Jug, 20.15): Domžalčanom in Dušanu Kosiću je odleglo. Z obilo sreče so končali niz tekem brez zmage. A ni še razlogov za sproščenost, prihajajo Sobočani, ki v gosteh zbirajo točke po načelu: manj je več. Zato se lahko hitro znova znajdejo v škripcih.

Maribor: Maribor – Kalcer Radomlje (četrtek, Božo Kondić, 17.30): »Rezanje glav ni rešitev,« pravi športni direktor Marko Šuler. Morda je misli tudi »na svojo glavo«, ne le na igralske. Glas ljudstva v Mariboru je slišen in jasen: Šuler naj gre s trenerjem Damirjem Krznarjem vred. Če bo Oliver Bogatinov, ki ga je Šuler lepo preigral v obdobju njegovega delovanja v Ljudskem vrtu, z Radomljani pripravil presenečenje, rezanja glav ne bo mogoče preprečiti. A pozor, Maribor ima kakovosten igralski kader, kako bo deloval na 100 odstotkih, pa je stvar »tehnike«. In tudi sreče z zdravjem. Zaostanek za tekmeci ni strašljiv in neulovljiv!

Prvi proti zadnjemu Vrstni red: Celje 20, Koper (-1) 16, Olimpija 15, Bravo 14, Maribor 11, Mura 10, Domžale 8, Radomlje 7, Rogaška (-1) 5, Aluminij 4.

Ljubljana: Olimpija – Koper (Slavko Vinčić, 20.15): Vijolični so edini tekmeci iz zgornjega dela lestvice, ki so jih zeleno-beli premagali. Izgubili so s Celjani, Šiškarji in tudi s Koprčani. V nobenem porazu niso imeli prste vmes »višja sila«: utrujenost, sodniške napake, poškodbe, spored ... Ni kaj, trener Joao Henriques bo moral pri sebi in pri igralcih iskati vzroke, zakaj ne gre po načrtih ali pričakovanjih. Nogometne nelogike je veliko, a osnovni greh je, da Portugalcu manjka domišljija, preprosti nogometni klik, ki ga premorejo bivši vrhunski igralci. Tudi zato ga iz zagate lahko izvlečejo le igralci, če mu seveda zaupajo in verjamejo. Koprčani so ta trenutek celo najbolj šampionski.