Vijolična enajsterica z 12 igralci

Maribor diha s polnimi nogometnimi pljuči. Josip Iličić, Žan Vipotnik in drugi so na Štajerskem z nedeljsko zmago v derbiju na Bonifiki sprožili minievforijo pred nedeljskim velikim derbijem 22. kroga 1. SNL, ki ima za vijolično vojsko navijačev in tudi moštvo le eno slabo popotnico: 15 točk zaostanka za Olimpijo. Toda Mariborčani še niso vrgli šampionske puške v koruzo in so za tretji derbi v sezoni nabrušeni, kot še niso bili v tej sezoni.

Ne le enajsterica nabrušenih vijoličnih igralcev in drugih z rezervne klopi, tudi polne tribune Ljudskega vrta bodo na nož pričakale zeleno-bele. »Uživam v evforiji, cukanju za rokav, polnih tribunah, a je ne želim v moštvu. Ne preveč, malo že, toda osredotočeni moramo biti na tekmo,« je razmišljal trener prebujenih Mariborčanov Damir Krznar. Prvi veliki derbi na trenerskem stolčku, torej drugega v Stožicah je že izgubil. Za tretjega v sezoni se Mariborčani urijo v drugačnem vzdušju.

»Z lepo popotnico zmage v Kopru se pripravljamo za derbi in smo že pripravljeni. Verjamemo v našo kakovost in znanje, v dobro tekmo in dober izid. Olimpija pa je treba spoštovati. Želimo si nadaljevati niz zmag, a tudi z zmago lahko ostanemo na istem položaju na lestvici. Kot druge tekme, tudi ta prinaša tri točke, je pa zahteva zmage v derbiju večja,« se je 50-letni Hrvat, sicer vajen visoko adrenalinskih dvobojev iz obdobja, ko je z Dinamom premagoval Hajduka, že utrdil v pomirjajočem ritmu. Dobro ve, da se Olimpija odlično počuti v Ljudskem vrtu, kjer je v zadnjih desetih dvobojih praznih rok ostala le v zadnjem (0:1).

Živčen prehitro skočiš

Evforiji pod Pohorjem ni mogoče ubežati. Tudi kapetan Martin Milec je padel notri, a ve, da je treba ohraniti mirne glave in kri. »Težko je derbi jemati kot druge tekme. Je največji in tudi pri meni je. Ni isto kot vsak teden, pričakovanja so velika, navijači te ponesejo, si živčen in lahko prehitro skočiš. Brez neumnosti,« je nizal misli sicer eden od najbolj vzkipljivih Mariborčanov, ki je zatrdil, da najboljšemu Mariboru ne more biti kos niti sodnik. Glavni bo David Šmajc.

Vijolična osrednja moža sta najboljši strelec Žan Vipotnik in velemojster Josip Iličić. »Vipi (Vipotnik, op. p.) je naša sreča in je pomemben del, kot so drugi. Ujel je ritem iger in golov. Jojo je igralec, ki želi dati največji možni doprinos. A statistika je za navijače. Trenerji se za tekme pripravljamo na podlagi zadnjih dveh, treh. Tudi iz derbijev, dva smo v tej v sezoni že izgubili, kdo ve, morda bomo v tretjem zmagovalci mi,« se Krznar ni pustil v past evforije in razkril, da eden od največjih mariborskih adutov Marko Tolić še ni zacelil poškodbe in je bliže vlogi rezervista kot prvokategornika.