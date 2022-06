Slovenski nogometaši do točke proti Srbiji

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji zadnji junijski tekmi (lige B skupine 4) lige narodov v Stožicah igrala neodločeno 2 : 2 proti Srbiji. Slovence septembra čakata še domači obračun z Norveško in gostovanje na Švedskem. Za Slovenijo sta zadela Adam Gnezda Čerin v 48. in Benjamin Šeško v 53., za Srbijo pa Andrija Živković v 8. in Aleksandar Mitrović v 35. minuti.

Slovenija, ki jo je spet vodil Boštjan Cesar zaradi odsotnosti z novim koronavirusom okuženega selektorja Matjaža Keka, je v goste sprejela Srbijo, ki je na prvi medsebojni tekmi v tej ligi narodov gladko zmagala s 4 : 1. Tudi tokrat je v prvem polčasu povsem prevladovala in prišla do vodstva z 2 : 0. Slovenci pa so se na začetku drugega dela vrnili in izid izenačili ter prišli do drugega zaporednega remija po 0 : 0 na Norveškem.