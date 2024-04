Veselica v sončni Bratislavi

Prihod v glavno slovaško mesto ob razmišljanju o slovenskem športu ponuja številne spomine. Tudi ob tem letnem času, zdaj že prav prijetno sončni pomladi. Tako je bilo tukaj tudi pred 13 leti, ko je slovenska hokejska reprezentanca, takrat prvič na velikem tekmovanju pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja, nastopila na svetovnem prvenstvu v hokeju.

Tik za osrednjo ledno areno v mestu pa je Nacionalni teniški center (NTC), na katerega so domačini upravičeno ponosni. Teniška zgodovina na Slovaškem si zasluži spoštovanje. Resda ni tako veličastna kot pri čeških sosedih in nekdanjih sostanovalcih pod skupno streho, vseeno pa ima kaj pokazati. Tudi v reprezentančni zgodbi.

In tako so prav NTC, prizorišče sedanjega gostovanja naših reprezentantk, odprli za veliki spektaktel v Davisovem pokalu – finale med Slovaško in Hrvaško, decembra 2005. V izjemni predstavi so v razprodani areni pred 4500 navzočimi, med njimi tudi številnimi privrženci hrvaške reprezentance, gostje slavili s 3:2. Mario Ančić in Ivan Ljubičić sta bila takrat velika junaka zmage, ob igrišču ju je v svojem prepoznavnem temperamentu spodbujal legendarni Goran Ivanišević. Domača ekipa se pod vodstvom takrat vodilnega igralca Dominika Hrbatega ni vpisalo na seznam zmagovalcev tega uglednega tekmovanja, omenjeni tenisač pa le ne uživa takšnega ugleda kot starejši rojak Miloslav Mečir, olimpijski zmagovalec iz Seula 1988.

Odprta kuhinja

V zakladnici slovaškega tenisa je zmaga v pokalu fed, leta 2003, Daniela Hantuchova in Janette Husarova sta botrovali takrat izjemnemu zanimanju za tenis. Danes je vodilna slovaška igralka Anna Karolina Schmiedlova, doma iz Košic, drugega največjega mesta v državi, sicer na skrajnem vzhodu blizu nemirne meje z Ukrajino. »Nikakor nam ni vseeno, kaj se dogaja v ukrajinskem prostoru, običajnega slovaškega prebivalca je strah, da bo vojna trajala še dolgo in se morda razširila tudi k nam,« mi je med kosilom na bratislavski »odprti kuhinji« pripovedoval novinarski kolega Tomaš. Pokriti prostor z jedmi z vsega sveta ponuja silno živahen utrip, prevladuje dobra volja, vsaj sodeč po zadovoljnih obrazih jedcev.

Dobre volje pa so tudi Slovanovi nogometni navijači. Danes bodo namreč že v zgodnjem popoldnevu napolnili ploščad pred stadionom, kjer bo klub pripravil navijaško cono, tam bi bilo lahko veselo do pozno v noč. Kajti Slovan, pri katerem igra Ljubljančan Kenan Bajrić, občinstvo pa ne more pozabiti učinkovitih predstav sedanjega Panathinaikosovega napadalca Andraža Šporarja, bi si z današnjo zmago proti Dunajski Stredi zagotovil naslov državnega prvaka. In ta bi bil jubilejni 30. v bogati klubski zgodovini.