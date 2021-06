Presenetljivo: Pogačar ostal brez državnega naslova

Po izjemni vožnji na čas za zmago na lanskem Touru in tudi sicer odlični formi v tej sezoni je Tadej Pogačar veljal za nespornega favorita na letošnjem državnem prvenstvu. Vendar pa je kljub odsotnosti Primoža Rogliča ostal brez naslova državnega prvaka v kronometru. Premagala sta ga Jan Tratnik in tudi njegov moštveni kolega v ekipi UAE Emirates Jan Polanc.



Tratnik je bil na 31,5 km dolgi progi od Polanca hitrejši za devet sekund, od Pogačarja, ki je branil naslov, pa za 34 sekund. Tako je osvojil že svoj tretji naslov, najboljši je bil že v letih 2018 in 2015.



V ženski konkurenci si je tretji naslov državne prvakinje privozila Eugenia Bujak, drugo mesto osvojila Urša Pintar, tretje pa lanska prvakinja Urška Žigart.



V nedeljo bo v Kopru še cestna dirka.

