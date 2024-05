Veliko odprtih vprašanj

Zadnje dejanje v 1. SNL je kot loterija. Kdo bo zadel glavno nagrado v bitki za 2. mesto, Maribor ali Olimpija, Koper ali Bravo se borita za 4. mesto, morda tudi za Evropo? Še bolj vznemirljivo je pri dnu. Kdo se bo poslovil, Rogaška, Kalcer Radomlje ali Aluminij? To so glavna vprašanja zadnjega, 36. kroga, ki bodo pri marsikateremu navijaču močno povečala srčni utrip.

Ligaško fronto zaostruje status Rogaške. Če bo prejela tekmovalno licenco, se lahko marsikaj spremeni. Njena pokalna zmaga bi pomenila konec sanj o Evropi za Koprčane, ki na Bonifiki gostijo spomladanske šampione iz Maribora, in Šiškarje, ki bodo gostovali v Stožicah. V tej sezoni še niso izgubili proti zeleno-belim. Zavrnitev licence Rogaški za 1. SNL bi odrešila Radomljane in Kidričane. Prvi ali drugi bodo prvoligaški status lovili skozi dodatne kvalifikacije. Prva tekma naj bi bila v četrtek, 23. t. m., povratna v nedeljo, 26.

Prva liga Telemach Celje 35 24 6 5 74:33 78 Maribor 35 19 9 7 66:34 66 Olimpija 35 18 10 7 69:43 64 Koper 35 12 11 12 50:48 47 Bravo 35 11 14 10 41:42 47 Mura 35 11 10 14 41:53 43 Domžale 35 12 4 19 49:59 40 Rogaška 35 9 6 20 35:63 33 Radomlje 35 7 11 17 32:50 32 Aluminij 35 8 7 20 36:68 31

Bitka za obstanek je vendarle usodnejša. V najslabšem položaju so na lestvici najboljši Slatinčani. Na igrišču so bili spomladi odlični, toda visok poraz v dvoboju proti Aluminiju v prejšnjem krogu je odprl več neznank. Je bil posledica razmišljanja o tem, da so prvoligaško bitko že izgubili v pisarnah?

Mnogo scenarijev

Stanje na terenu Rogaški ne dopušča prav nikakršnih preračunavanj. Zmaga je tako rekoč nujna, saj imajo tudi tekmeci, Radomljani in Kidričani, za nasprotnike »dopustnike«. Prvi igrajo proti prvakom, pri katerih bo izrazito motiviran le Aljoša Matko, ki lovi naslov najboljšega strelca (z Mariborčanom Arnelom Jakupovićem sta jih zabila po 17).

Ljubljanski derbi Pari 36. kroga, sobota: Mura – Rogaška, Aluminij – Domžale, Kalcer Radomlje – Celje (vse ob 15. uri), nedelja: Koper – Maribor, Olimpija – Bravo Kostel (oba ob 17.30).

Radomljani imajo v seštevku medsebojnih tekem trojčka zadnjeuvrščenih najslabši izkupiček in jim točka ne bo zadostovala, če bodo Kidričani, ki so zaradi boljše razlike v golih boljši od Slatinčanov, uspešni proti Domžalčanom. Zmaga obeh in točka Slatinčanov v Murski Soboti pomeni najslabši scenarij za Rogaško. In najboljšega za vodstvo tekmovanja.